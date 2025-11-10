Plata 2.200 evra, besplatni smještaj i hrana, a radnika ni za lijeka

Izvor:
Zimska sezona u Austriji samo što nije počela, a u tamošnjim skijaškim područjima ponovo se suočavaju s velikim nedostatkom radne snage.
Ugostitelji širom zemlje muku muče da pronađu konobare, kuvare i ostalo osoblje, pa sada pomoć traže i iz inostranstva.
Kako piše austrijski portal "Hojte", vlasnici hotela i restorana upozoravaju da kvalifikovanih radnika iz Austrije gotovo više i nema.
"Već prije korone nije bilo lako pronaći stručno osoblje iz Austrije, ali sada je još teže", izjavio je vlasnik hotela u tirolskom mjestu Flis.
Dodao je da su mnogi radnici tokom pandemije promijenili profesiju, napustili ugostiteljstvo i više se nisu vratili.
Zbog toga je, kaže, primoran putem Austrijskog zavoda za zapošljavanje (AMS) potražiti konobare i konobarice iz inostranstva za predstojeću sezonu, koja traje od 18. decembra 2025. do 6. aprila 2026.
Od kandidata se traži osnovno znanje njemačkog jezika, samostalan i predan rad, ljubazan nastup te poželjno iskustvo u posluživanju hrane i pića.
Poslodavac nudi minimalnu platu od 2.200 evra bruto mjesečno, s mogućnošću dodatne isplate, te besplatan smještaj i prehranu.
Iako interesa ima, kaže, "još uvijek nema odgovarajućih kandidata".
"Do sada su, nažalost, stigle samo neozbiljne prijave iz Maroka", zaključio je austrijski ugostitelj.
