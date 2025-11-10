Pakao na Havajma: Erupcija para nebo

Havajski vulkan Kilauea, jedan od najaktivnijih na svetu, ponovo je eruptirao 9. novembra, izbacujući masivnu fontanu lave u vazduh.

Američki geološki zavod je saopštio da je vulkan neprekidno eruptirao pet sati, a lava je dostigla visinu od 300 do 330 metara. Erupcija je proizvela procenjenih 10 do 11 miliona kubnih metara lave, sa kombinovanom prosečnom brzinom od preko 650 kubnih metara u sekundi iz oba izvora.

Tokovi lave pokrili su oko 60 do 80 procenata dna kratera Halemaumau.

Hawaii's Kilauea volcano 36th eruptive episode has begun.



A large fountain of lawa is occurring at the active volcano with spectacular images. #Hawaii #Kilauea pic.twitter.com/R7TnemDGsW — Tulsi For President (@TulsiPotus) November 10, 2025

"Vulkanske emisije su značajno smanjene. Tokovi lave u južnom dijelu Kaluapele (kaldera Kilauea) mogu nastaviti da se sporo kreću ili postati užareni dok se hlade i stvrdnjavaju u narednim danima", navodi se u izvještaju.

Prema podacima Američkog geološkog zavoda, ovo je 36. erupcija od 23. decembra 2024. godine.