Na pomolu velika kriza: Hoće li biti raspuštanja Narodne skupštine?

Predsjednik Republike Srpske u konsultacijama sa premijerom i predsjednikom NSRS može raspustiti Narodnu skupštinu. Sve to pred redovne izbore naredne godine moglo bi da napravi ozbiljne probleme u Republici Srpskoj, jer bi ostali bez parlamenta do oktobra 2026. godine. U emisiji bitno. ATV-a postavljeno je pitanje hoće li Branko Blanuša, ako pobijedi na izborima za predsjednika Republike, raspustiti NSRS?

"U slučaju da Narodna skupština skrati svoj mandat ili bude raspuštena, izbori za novu Narodnu skupštinu moraju se održati u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o skraćivanju mandata. Izbore raspisuje predsjednik Republike", jasno je navedeno u Ustavu Republike Srpske.

Izborni zakon propisuje da se prijevremeni izbori neće održati ako je do redovnih ostalo šest mjeseci. Međutim, raspisivanje novih, silne procedure, mogle bi nas dovesti u situaciju da prijevremenih izbora za Narodnu skupštinu ne bi bilo, što bi Republiku Srpsku ostavilo bez parlamenta skoro čitavu 2026. godinu.

Da li bi Branko Blanuša raspustio Narodnu skupštinu, pitali smo goste u studio ATV-a.

"Prvo će pokušati da joj vrati dignitet, tako što će je sazvati. Što će kandidovati teme koje se tiču građana Republike Srpske. Ako od nje ne bi bilo koristi, zašto je ne bi raspustili. Sazivaće vladu, predlagaće vladu", kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.

Na to je prvo burno reagovao poslanik NPS-a Darko Banjac.

"Vi bi raspustili Narodnu skupštinu u godini kada je ne možete izabrati? I onda dobijate krizu u Srpskoj. Nemate parlament jedne zemlje da nam može raditi ko šta hoće" - Banjac

PDP-ov poslanik Slaviša Marković ne vjeruje u tu mogućnost.

"Ne očekujem da će se to desiti. Očekujem neke druge stvari, da dođemo do nekih podataka koje ova vlast krije nekoliko godina. Dobro bi bilo da imamo predsjednika koji je transparentan. Ne smatram da je normalno živjeti u društvu u kojem Vlada zaduži sve građane Republike Srpske i onda neće da kaže kod koga su se zadužili", Slaviša Marković.

Poslanik NSRS-a Srđan Mazalica nadovezao se na priču i poručuio da bi takva odluka bila dno dna.

"Čuli smo otvoreno od kolege iz SDS-a da će on (Branko Blanuša) raspustiti NSRS. I to je katastrofa, dno dna. Da u godini koja dolazi mi nemamo parlament, ni zakone koji obavljaju svoju funkciju", kaže Mazalica.

On se osvrnuo na poruku opozicije da bi Branko Blanuša mogao predlagati neke zakone, i istakao da to opozicija već može sa svojim kapacitetom i da ne vidi šta bi tu moglo biti novo.

"Osim ovoga što je rekao gospodin Glamočak da oni planiraju da naprave institucionalni haos u Republici Srpskoj. Kolega Marković je svjestan šta takva poruka znači u ovom jeku predizborne kampanje", kaže Mazalica.