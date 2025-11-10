Selak: Građani su izabrali svog predsjednika – čuvamo volju naroda i institucije Republike Srpske

Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak prisustvovao je večeras zajedničkom skupu u Drakuliću i Šargovcu, gdje je razgovarao sa mještanima i obratio se prisutnima.

„Večeras smo u Drakuliću i Šargovcu osjetili snažnu energiju jedinstva naroda koji čuva i gradi Republiku Srpsku. Ta energija nas drži zajedno i vodi naprijed“, istakao je Selak.

On je naglasio da je neophodno čuvati institucije Republike Srpske i poštovanje izborne volje građana.

„Građani Republike Srpske su prije tri godine izabrali svog predsjednika. Mi nismo tražili ove izbore. Ali smo večeras ovdje da pokažemo da poštujemo volju naroda i da smo odlučni da očuvamo institucionalnu stabilnost“, poručio je Selak.

Selak je istakao da Socijalistička partija Srpske ponosno stoji uz zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske, profesora dr Sinišu Karana.

„Stojimo uz čovjeka koji zna, može i hoće da vodi Srpsku sigurno i odgovorno. Svaku našu riječ i svaki naš korak vodi ljubav prema narodu i ovoj zemlji“, dodao je on.

Na kraju, Selak je pozvao na jedinstvo i odgovornost.

„Pozivam sve da u narednim danima pokažemo jedinstvo i podršku Republici Srpskoj, njenim institucijama i ljudima koji je brane i grade“, zaključio je predsjednik Socijalističke partije Srpske.