Šta se sprema za Ustavni sud? "Čeka se signal"

Izvor:

ATV

10.11.2025

22:33

Komentari:

0
Hoće li biti imenovane sudije iz Republike Srpske u Ustavni sud BiH i hoće li tu ostati strane sudije, i kakvi se signali čekaju, u našoj emisiji objašnjavao je poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.

"Glavno pitanje je funkcionisanje Ustavnog suda BiH, upravo iz tog razloga Siniša Karan kao profesor ustavnog prava je neko. Funkcija predsjednika Republike je zaštita Ustava RS i koordinacija svih institucija RS upravo u tom pravcu", rekao je Mazalica i objašnjava:

"Zakonima koji su prestali da važe 18. 10. ove godine, resetovali smo stvari na način da sve ono s čime smo imali problem sa Ustavnim sudom BiH, ti zakoni su prestali da važe. Nije prestao da važi zakon o OHR-u. Ono što je očekivanje, neću dalje da govorim, je da se riješi problem sudija stranaca. Kada oni odu imali bi ispunjen jedan od uslova EU, što nije nerealno. Maks Primoran, Amerikanaca hrvatskog porijekla je uradio preporuku Republikancima u SAD gdje je identifikovao kao osnovne probleme Ustavni sud i visokog predstavnika. Smatra da SAD unilateralno treba da povuku svoju podršku i finansijsku i svaku drugu i visokom predstavnika i stranim sudijama".

Mazalica tvrdi da su institucije Republike Srpske pružile prvi korak ka pravcu uspostavljanja normalizacije, a da će nakon prvog uslijediti i sljedeći koraci.

On ističe i da je Siniša Karan dio tima koji čine i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, a da izborom Branka Blanuše više ne bi imali tim.

Na komentar Nedeljka Glamočaka da su određena lica već prošla provjere za imenovanje u Ustavni sud BiH, Mazalica kaže da će se to u jednom trenutku desiti. Na pitanje voditeljke hoće li se desiti za vrijeme dok tamo sjede strane sudije, Mazalica je samo rekao "O tom, po tom".

"Sigurno ne bez jakih garancija. Vidjeli smo poteze sa druge strane koji su značajni i koji nikada nisu bili. Oni će praktično značiti i signal da ih imenujemo. Mi smo pitanje kršenja ustava internacionalizovali", rekao je Mazalica.

Komentarišući budućnost Kristijana Šmita u Sarajevu, Mazalica objašnjava:

"Pokrenuti su neki procesi, Kristijan Šmit se više ne pojavljuje u medijima. Da se više otvoreno govori o njegovom odlasku, da nije pomenut na sjednici Savjeta bezbjednosti od strane SAD. Sada se razmatraju mogućnosti kako on da se zamijeni i koji su modaliteti funkcionisanja ili nefunkionisanje OHR-a sa nekim predstavnikom koji će imati ili neće imati podršku UN-a".

