Trišić Babić sa Ginkelom: Srpska posvećena dijalogu kao jedinom putu napretka

10.11.2025
20:55
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić istakla je tokom današnjeg sastanka sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom da Srpska ostaje dosljedno posvećena Dejtonskom mirovnom sporazumu, principu dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i miru, stabilnosti i dijalogu kao jedinom putu napretka.
Ona je navela da Republika Srpska pozdravlja svaki korak koji vodi smanjenju tenzija i jačanju unutrašnjeg dijaloga, saopšteno je iz Kabineta vršioca dužnosti predsjednika Srpske.
Trišić Babić je potvrdila spremnost Republike Srpske da ostane pouzdan i konstruktivan partner u očuvanju mira i stabilnosti.
Sagovornici su sastanak ocijenili otvorenim i konstruktivnim i saglasili se da će se dijalog nastaviti u istom duhu razumijevanja i uvažavanja.
