Crnogorac napravio repliku Mercedesove G-Klase koja ne hrđa

Crnogorac Vladan Cvijović iz Bijelog Polja dokaz je da vrhunski majstori ne trebaju svjetske radionice da bi stvorili nešto što će zapaliti internet.

Iz njegove garaže, naime, ovih dana stiže pravi hit društvenih mreža – ručno izrađena replika Mercedesove G-Klase, i to u potpunosti od inoksa, odnosno nehrđajućeg čelika.

Ova neobična G-Klasa nije nastala preko noći. Cvijović je projektu posvetio mjesece rada, mnogo strpljenja i desetak tisuća eura samo za materijal. Video iz njegove garaže snimio je i objavio Rade Vujičić, a zajedno su otkrili kako se ispod masivne inox karoserije krije provjereni Mercedesov OM603 turbodizelski motor, doveden u top stanje.

Karoserija je u cijelosti ručni rad, izrađena od inoksa debljine od 1,5 pa sve do čak 10 milimetara. Samo lim koštao je oko 6500 eura, dodatni troškovi brusnog materijala, plina i žice brzo su podigli ukupni iznos. Ali, rezultat je vozilo koje izgleda kao da je iskovano, a ne sastavljeno. Ili si majstor, ili nisi, prenosi Jutarnji.hr.