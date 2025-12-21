Rezultat istraživanja: Ovaj napitak bi mogao usporiti starenje

Kefir nije samo napitak za probavu - nova istraživanja sugerišu da bi mogao imati i širi učinak na zdravlje.

Novo istraživanje iz Japana pokazuje da ovaj fermentirani mliječni napitak, poznat po blagotvornom d‌jelovanju na crijeva, može imati i pozitivan učinak na proces starenja - bar kad je riječ o imunološkom sistemu.

Naučnici sa Univerziteta Shinshu proučavali su kako fermentirani proizvodi poput kefira utiču na organizam u starijoj dobi. Kako objašnjavaju, starenjem imunitet slabi, a imunološke stanice gube sposobnost pravilne diobe.

Posljedica su tihe, hronične upale koje s vremenom pridonose razvoju brojnih bolesti, dok organi poput jetre i timusa postepeno gube funkciju, prenosi Indeks.

Eksperiment na starijim miševima

Istraživači su starijim miševima osam sedmica davali inaktivirani soj bakterije izdvojene iz kefira, nazvan Lentilactobacillus YRC2606. Nakon toga analizirali su stanje njihovog imunološkog sistema.

Rezultati su pokazali da su miševi koji su dobijali taj bakterijski soj imali manje promjena tipičnih za starenje, naročito u jetri i timusu. Uz to, uočeni su i niži nivoi upalnih procesa te manja količina proteina koji inače zaustavljaju diobu stanica, što je jedan od ključnih mehanizama starenja tkiva.

Autorka istraživanja Hiroka Sasahara navodi kako bi ova bakterija mogla imati važnu ulogu u očuvanju imuniteta u starijoj dobi.

"Takvi bi se sojevi u budućnosti mogli koristiti u funkcionalnoj hrani ili dodacima prehrani namijenjenima starijim osobama", istakla je.