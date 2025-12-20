Koliko dugo suvo meso smije da stoji u frižideru

Suvo meso je jedna od onih namirnica koje kod nas imaju gotovo kultni status. Nema slave, praznika ni meze uz rakiju ili vino bez njega. Ipak, iako ga jedemo često i rado, mnogi i dalje griješe u jednoj ključnoj stvari, kako se suvo meso pravilno čuva i koliko zaista može da stoji u frižideru ili zamrzivaču, a da ostane bezbjedno za upotrebu.

Istina je da suvo meso nije isto u svakoj fazi pripreme. Rok trajanja zavisi od toga da li je meso tek kupljeno, posoljeno, dimljeno ili termički obrađeno. Upravo tu nastaje najviše zabuna, jer se često sve vrste stavljaju u istu fioku frižidera, bez razmišljanja.

Koliko suvo meso može da stoji u frižideru

Neobrađeno suvo meso, ono koje još nije posoljeno ili dimljeno, može da stoji svega tri do četiri dana i to isključivo u najhladnijem dijelu frižidera. Poslije tog perioda rizik od kvarenja naglo raste, čak i ako na prvi pogled izgleda u redu. Zato se savjetuje da se što prije posoli, termički obradi ili isječe i prebaci u zamrzivač.

Kada je riječ o dimljenom i posoljenom suvom mesu, situacija je znatno povoljnija. Takva slanina ili meso mogu da se čuvaju u frižideru i do tri mjeseca, pod uslovom da su pravilno upakovani i da se ne izlažu vlazi. Dim i so jesu prirodni konzervansi, ali ni oni ne znače da meso može da stoji neograničeno.

Zamrzivač kao sigurna opcija za duže čuvanje

Ako ste pripremili veću količinu suvog mesa i znate da ga nećete brzo potrošiti, zamrzivač je najbezbjednije rješenje. Suvo meso treba čvrsto umotati u najlon ili vakum kesu, tako da nema kontakta sa vazduhom. Na taj način može da se čuva i do 12 mjeseci, bez značajnog gubitka ukusa i kvaliteta.

Važno je naglasiti da se meso nakon odmrzavanja ne zamrzava ponovo. Takođe, ako primjetite promjenu mirisa, boje ili teksture, to je jasan znak da je vrijeme da se bez razmišljanja baci.

Suvo meso jeste uživanje, tradicija i dio identiteta srpske kuhinje, ali samo ako se čuva kako treba. Malo pažnje u frižideru znači mnogo manje rizika na tanjiru, prenosi "Ona".