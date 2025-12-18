Dodajte samo jedan sastojak u palentu, svi će vas moliti za recept

Izvor:
Jedan neočekivan dodatak pretvara običnu palentu u kremasti doručak o kome se priča i koji se traži još jednom porcijom.
Palenta je godinama simbol skromnog, brzog i toplog obroka, ali uz pravi trik ona lako prelazi iz svakodnevne rutine u pravo malo gurmansko zadovoljstvo.
Iako se najčešće vezuje za jednostavnost, ovaj recept pokazuje da palenta može biti bogata, mirisna i savršeno kremasta - bez komplikovane pripreme i skupih sastojaka.
Tajna se krije u jednom klasičnom, ali pametno upotrebljenom dodatku koji daje dubinu ukusa i čini da se svaka kašika topi u ustima. U kombinaciji sir, slanina i palenta daju punoću ukusa zbog koje će vam ukućani i gosti sigurno tražiti recept.
Sastojci:
500 g palente,
100 g sitno seckane slanine,
1,5 l vode,
1 kašika masti,
150 g tvrdog sira (izmrvljenog),
1/2 kašičice soli,
malo ulja (po potrebi).
Priprema:
Na dno šerpe sipajte vrlo malo ulja i zagrijte ga. Dodajte sitno seckanu slaninu i pržite dok ne postane hrskava i zlatna. Izvadite je i stavite na papirni ubrus da upije višak masnoće.
U istu šerpu sipajte vodu, dodajte mast i so, pa zagrevajte dok ne provri.
Smanjite temperaturu na srednju ili tihu (nikako jaku), sklonite šerpu kratko sa ringle i postepeno sipajte palentu uz stalno miješanje.
