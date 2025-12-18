Logo
Dodajte samo jedan sastojak u palentu, svi će vas moliti za recept

Informer

18.12.2025

13:15

Палента доручак јело оброк
Foto: Pexels/Alex Favali

Jedan neočekivan dodatak pretvara običnu palentu u kremasti doručak o kome se priča i koji se traži još jednom porcijom.

Palenta je godinama simbol skromnog, brzog i toplog obroka, ali uz pravi trik ona lako prelazi iz svakodnevne rutine u pravo malo gurmansko zadovoljstvo.

Iako se najčešće vezuje za jednostavnost, ovaj recept pokazuje da palenta može biti bogata, mirisna i savršeno kremasta - bez komplikovane pripreme i skupih sastojaka.

Tajna se krije u jednom klasičnom, ali pametno upotrebljenom dodatku koji daje dubinu ukusa i čini da se svaka kašika topi u ustima. U kombinaciji sir, slanina i palenta daju punoću ukusa zbog koje će vam ukućani i gosti sigurno tražiti recept.

Sastojci:

500 g palente,

100 g sitno seckane slanine,

1,5 l vode,

1 kašika masti,

150 g tvrdog sira (izmrvljenog),

1/2 kašičice soli,

malo ulja (po potrebi).

Priprema:

Na dno šerpe sipajte vrlo malo ulja i zagrijte ga. Dodajte sitno seckanu slaninu i pržite dok ne postane hrskava i zlatna. Izvadite je i stavite na papirni ubrus da upije višak masnoće.

U istu šerpu sipajte vodu, dodajte mast i so, pa zagrevajte dok ne provri.

Smanjite temperaturu na srednju ili tihu (nikako jaku), sklonite šerpu kratko sa ringle i postepeno sipajte palentu uz stalno miješanje.

maksimir

Fudbal

Zagreb dobija novi stadion, ruši se Maksimir

Vratite na ringlu i miješajte neprekidno dok se palenta ne zgusne i postane glatka i kremasta.

U gotovu palentu umešajte prženu slaninu i izmrvljen sir, pa dobro sjedinite. Sipajte u činije ili tanjire i po želji ukrasite komadićima slanine.

Ovaj doručak je brz, zasitan i pun domaćeg ukusa - idealan za hladna jutra ili dane kada vam treba nešto jednostavno, a posebno.

palenta

recepti

