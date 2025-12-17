Logo
Pročitajte kako da zaštitite ljubimce tokom praznične sezone vatrometa

Agencije

17.12.2025

20:09

Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета
Foto: Unsplash

Kako se približavaju praznici, počinje i sezona vatrometa i upotrebe pirotehničkih sredstava koja stvaraju jaku buku i bljeskove. Iako su mnogima dio praznične atmosfere, za ljubimce oni često predstavljaju izvor intenzivnog stresa, straha i dezorijentacije.

Glasni prasci i iznenadni svjetlosni efekti mogu izazvati anksioznost kod pasa i mačaka, a kod nekih životinja i panične reakcije.

S obzirom na to da se vatrometi često koriste i u danima prije i nakon novogodišnjih proslava, važno je na vrijeme poduzeti korake kako bi se ljubimcima osigurala dodatna sigurnost i osjećaj smirenosti.

Stručnjakinja za ponašanje životinja preporučuje niz jednostavnih, ali učinkovitih koraka za pomoć ljubimcima tokom bučnih večeri.

Važno je osigurati da su vrata, kapije i prozori zatvoreni kako bi se spriječio bijeg. Uplašene životinje češće pokušavaju pobjeći, čak i iz prostora u kojima se inače osjećaju sigurno.

Ako ljubimac već ima izražen strah od buke, preporučuje se unaprijed kontaktirati veterinara radi dodatne podrške tokom najintenzivnijih večeri s vatrometom.

Kako bi se smanjila negativna reakcija na zvukove, moguće je pokušati stvoriti pozitivnu asocijaciju. Primjerice, ponuditi ljubimcu nešto za žvakanje ili drugu ugodnu aktivnost koja može pomoći u opuštanju. Zatvaranje vrata i prozora, navlačenje zavjesa te puštanje muzike mogu pomoći u prigušivanju vanjske buke.

Svijet

Tajanstveno planinsko naselje oblikovalo život daleko od civilizacije

Šetnje sa psima preporučuje se obaviti ranije tokom dana kako bi ljubimci bili u zatvorenom prostoru prije nego što započne vatromet. Ljubimcima treba omogućiti prostor u kojem se mogu sakriti i osjećati zaštićeno.

Specijalista za dobrobit životinja Katrin Džordž ističe nekoliko dodatnih preporuka za lakše suočavanje ljubimaca s bukom.

Neki ljubimci će se skrivati, cviliti ili hodati po prostoru kako bi se nosili sa stresom. Takva ponašanja znak su da traže sigurnost. Ako životinja traži blizinu vlasnika, važno je ostati smiren i ponašati se uobičajeno kako bi se dodatno smanjio nivo anksioznosti.

Pripreme za sezonu vatrometa treba započeti ranije. Dodaci prehrani za smirenje, koje preporučuju veterinari, mogu biti od pomoći, ali potrebno je vrijeme da počnu d‌jelovati. Zbog toga je savjetovanje s veterinarom ključno, piše Klix.

Siguran prostor opremljen omiljenim krevetom, dekama i igračkama može pomoći ljubimcu da se osjeća zaštićeno. Idealno je da taj prostor nije blizu prozora, ali da ljubimac i dalje ima vizualni kontakt s vlasnikom.

Mikročipovanjeljubimaca i ažuriranje kontaktnih podataka od iznimne su važnosti, posebno tokom sezone vatrometa. U slučaju bijega, mikročip znatno povećava šanse za ponovno spajanje s vlasnikom. Takođe je preporučljivo da ljubimac nosi oznaku s imenom i kontakt podacima vlasnika.

Nakon završetka vatrometa, potrebno je pregledati dvorišta, parkove i druge prostore koje ljubimci koriste. Ostaci pirotehnike mogu predstavljati ozbiljnu opasnost ako ih životinje dodiruju ili progutaju.

Psi

vatromet

