Roditelji, evo šta da uradite ako se dijete plaši Djeda Mraza

Psiholozi su objasnili zašto je normalno da se djeca plaše Djeda Mraza, ali i šta da radite ukoliko je tako kako biste mu pomogli da prevaziđe strahove.

Strah od Djeda Mraza je normalan

Psiholozi kažu da je razvojno sasvim normalno da mala djeca oklevaju i osećaju anksioznost kada treba da priđu ili ostvare neki kontakt sa odraslom osobom koju ne poznaju dobro.

Prirodni osjećaj samoodržanja kod dece često se aktivira kada su primorana da sjede pored čovjeka kojeg ne poznaju – posebno ako ta osoba ima gustu belu bradu, prodoran glas i nosi čudan crveni kostim – kaže psiholog iz organizacije Kids First, Ejmi Džensen-Stardžen.

Ironično je što učimo svoju djecu o ‘opasnosti od neznanaca’ samo da bismo napravili salto unazad za praznike, nagovarajući ih da ispričaju tajne nepoznatoj osobi kako bismo mogli da dobijemo fotografiju za album – dodaje.

Ona ističe da možete da uradite nekoliko stvari kako biste pripremili dijete sa susret sa Deda Mrazom i na taj način ga umirili i obezbjedili da taj susret prođe opuštenije.

5 savjeta kako da susret sa Djeda Mrazom bude zabavan

Razgovarajte sa djecom o tome šta će se vjerovatno dogoditi prilikom susreta sa Djeda Mrazom. Kada djeca znaju šta da očekuju kada upoznaju čoveka u crvenom odijelu, lakše im je da se nose sa svojom anksioznošću. Objasnite šta će se dogoditi kada upoznaju Djeda Mraza i uverite ih da ćete biti tu da ih podržite.

Potražite pomoć od starijeg djeteta

Mnoga djeca uče posmatrajući druge, zato ohrabrite svoje uplašeno dete da iz daljine posmatra kako stariji brat, sestra ili neki njihov drugar sjedi sa Djeda Mrazom. Kada vaše dijete shvati da je posjeta Djeda Mrazu zapravo nešto zabavno, možda će i ono željeti da učestvuje.

Upoznajte se sa Djeda Mrazom unaprijed

Prije nego što odvedete dete u prepun tržni centar da vidi čudnog čovjeka u crvenom odijelu, ispričajte mu priču o Deda Mrazu kako bi se upoznalo sa ovim likom i vidjelo ga kao prijateljski nastrojenog i veselog, a ne kao nekoga ko je nov i potencijalno zastrašujući. Knjige sa pričama, video snimci, pa čak i onlajn prikazi Djeda Mraza takođe mogu pomoći detetu da se bolje pripremi za ovaj susret.

Budite strpljivi

Kada vodite dijete u posjetu Deda Mrazu, počnite izdaleka i postepeno ohrabrujte dijete da se približi kako se bude osjećalo opuštenije. Možda ćete morati da napravite dva ili tri “preleta” pored Djeda Mraza prije nego što dete zaista skupi hrabrost da mu priđe. To je sasvim normalno!

Ako ne uspije – uvijek postoji sledeća godina!

Ako ništa od ovoga ne uspije da opusti dijete, na navaljujte. Sasvim je normalno da se mala djeca plaše Djeda Mraza, kao i drugih kostimiranih likova. Većina djece vremenom prevaziđe strah od Deda Mraza i postoje i druge stvari koje možete učiniti da biste zabilježili praznike. Umjesto toga, pokušajte da se fotografišete ispred svoje božićne jelke. Detetu će biti prijatnije, a vi ćete i dalje imati lepu uspomenu koju ćete čuvati i slati bakama i dekama i prijateljima, prenosi Jumama.

Stručna pomoć

Ukoliko vam djeluje da je anksioznost vašeg djeteta veća nego kod njegovih vršnjaka, ne oklijevajte da se obratite za pomoć dječjem psihologu, kao bi mališanu pomogao da prevaziđe ovaj strah i uživaju praznicima.