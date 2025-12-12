Logo
Kako uživati u hrani tokom praznika, a ne pretjerati?

12.12.2025

12.12.2025

08:42

Празнична трпеза
Foto: Nicole Michalou/Pexels

Praznici imaju tu neodoljivu moć da nas svaki put iznenade – čak i kada znamo šta slijedi. Topli stan, lampice koje trepere, mirisi kolača u vazduhu i sto koji kao da je izašao iz neke moderne bajke.

A onda, negdje između druženja, nazdravljanja i “samo još ovog jednog kolača”, shvatimo da su nam želuci puni, energija niska, a grižnja savjesti previsoka.

Ali ove godine – mijenjamo igru. Ne uskraćujemo užitke, nego ih biramo pametno. Jer žena koja drži do sebe ne broji zalogaje, nego bira one zbog kojih se stvarno osjeća dobro.

1. Ritual prije stola: pripremi tijelo i um

Prije nego što sjednete za sto, napravite svoj mali vellness ritual: popijte čašu vode, pojedite nešto lagano (kao što je jogurt ili šaka badema) i duboko udahnite. Ovaj mini-ritual radi čuda – smanjuje glad i pomaže vam da jedete sa više pažnje i manje impulsivnosti.

2. Odaberite “glavne zvijezde” obroka

Umjesto da probate baš sve, odaberite tri do četiri jela koja su tvam zaista omiljena. Fokusirajte se na ono što volite najviše i uživajte u svakom zalogaju. Praznici nisu maraton degustacije – nego trenuci uživanja.

3. Slušajte svoje tijelo, ne sat

Polako, elegantno i bez žurbe. Pauzirajte između zalogaja, osjetite teksturu, miris, okus. Kad jedete sporije, mozak stigne registrovati sitost na vrijeme, a time vi izbjegavate onaj poznati “prepunila sam se” trenutak.

4. Napravite svoj balans na tanjiru

Šik i jednostavno pravilo: pola tanjira neka bude povrće, a druga polovina kombinacija proteina i ugljikohidrata. Ovakav tanjir izgleda predivno, a tijelu daje stabilnu energiju bez težine.

5. Kako uživati u hrani uz pametan odabir

Ne morate odbiti desert – samo birajte pametnije. Podijelite kolač s nekim, probajte samo svoju omiljenu slasticu ili umjesto tri vrste čokolade izaberite jednu. Fokus neka vam bude na kvaliteti, ne kvantiteti.

6. Hidratacija, najtiši spa ritual

Čaša vode između porcija djeluje kao reset dugme. Osim što hidrira, smanjuje želju za nepotrebnim grickanjem i pomaže probavi.

Mala tajna: dodajte krišku limuna ili malo đumbira – osvježiće vas i usporiti tempo jedenja.

7. Krećite se, ali elegantno

Nema potrebe za iscrpnim treninzima usred praznika. Dovoljna je šetnja nakon ručka, kratko istezanje uz omiljenu muziku ili ples u kuhinji dok se priprema večera. Tijelo će vam biti itekako zahvalno, a raspoloženje bolje.

8. Spavajte dovoljno – tijelo pamti sve

Manjak sna povećava glad i želju za slatkim. Dopustite sebi sporiji jutro, toplu čokoladu bez žurbe i krevet u koji liježete ranije nego inače. To je luksuz koji prija više nego još jedan komad kolača, piše Ljepota i zdravlje.

Vaši praznici – vaša pravila

Ove sezone pravi luksuz je osjećati se dobro u svojoj koži. Ne radi se o zabranama, nego o ravnoteži. O malim izborima koji vam omogućavaju da uživate u svakom trenutku – a da se ne osjećate pretrpano, umorno ili nezadovoljno.

praznici

slavska trpeza

