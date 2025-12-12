У Српској четворо пензионера старијих од 100 година

12.12.2025
У Републици Српској четворо пензионера има 105 година, три жене и један мушкарац, речено је Срни у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Српске.
"Овакви корисници носе посебну симболику за Фонд, јер представљају континуитет система и потврду да брига о најстаријим остаје један од његових најважнијих задатака", наводе из пензијског фонда.
Најстарији корисник права из пензијског система Републике Српске је жена чији су иницијали С.К., рођена почетком 1920. године, са подручја Фоче, која породичну пензију прима непрекидно од 1989. године.
Почетком 1920. године рођена је и Б.Б. из Приједора, корисник породичне пензије већ 41 годину.
Крајем 1920. године рођени су М.Г. из Бањалуке, корисник старосне пензије 35 година, као и А.М. из Добоја која породичну пензију прима 35 година.
Међу стогодишњацима у пензијском систему Републике Српске је и Д.Т. из Бањалуке, рођена почетком 1922. године, а корисник је породичне пензије 17 година.
