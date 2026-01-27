Logo
Aca Kos prvi put objavio sliku roditelja!

Izvor:

Telegraf

27.01.2026

13:42

Komentari:

0
Аца Кос објавио слику са родитељима
Foto: Instagram

Druga političare Čede Jovanovića, Aca Kos privlači pažnju javnosti nedjeljama unazad zbog odnosa s njim i privođenja.

Aca Kos se sada oglasio na Instagramu i podijelio srećne vijesti, ali pokazao članove porodice. On je objavio sliku na kojoj pozira sa roditeljima, i uputio im emotivne riječi.

"Srećna godišnjica braka moji najmiliji... Mama i tata" napisao je Aleksandar Kos.

Аца Кос објавио слику са родитељима
Aca Kos objavio sliku sa roditeljima

Ovim potezom, Aca je pokazao koliko voli svoje roditelje i koliko su vezani, ali i da su u dobrim odnosima.

Bio priveden zbog narkotika?

Aleksandar Kos oglasio se opširnijom porukom u kojoj je izneo svoju stranu priče o tome kako je proveo noć i današnje jutro, nakon što je 20. januara priveden na Senjaku.

"Ok, oko nas je sve ludo, ali mi smo u tom ludilu najnormalniji, pa je tako i ovog puta. Žao mi je ako ću nekom novinaru pokvariti reputaciju, ali sve što je o meni napisano je toliko šokantno da su i policajci koji su sa mnom pili kafu bili potpuno zatečeni i šokirani. Moram reći da su isto tako bili vrlo korektni i da su učinili sve kako bi se razrešila ta situacija u kojoj sam se iznenada našao" počeo je Kos.

"Juče me je u rutinskoj kontroli zaustavila kontrola saobraćajne policije koja je, pošto je vidjela da se radi o meni, morala da obavijesti svog šefa smene kada postupaju sa nekom javnom ličnosti. Tako sam i ja saznao da sam javna ličnost", nastavio je.

