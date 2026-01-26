Logo
Mina i Kasper se vjenčali u tajnosti?

Telegraf

Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Mina Kostić objavila je fotografiju na kojoj se vidi vjerenički prsten kojim ju je zaprosio Mane Ćuruvija zvani Kasper, ali pored njega sada sija i burma sa brilijantima.

Ona je svoju ruku na Kasperovoj fotografisala u kolima i svi su primjetili novi detalj, dok joj je na koljenu Novi zavjet.

Ovim povodom oglasila se i pjevačica koja je zbog snimanja emisije sa Kasperom otputovala u Skoplje.

Kaže da se nisu još vjenčali.

- Nije, to je prsten. Bože, tako nešto ne bih krila - prokomentarisala je.

- Obavjestićemo kad se budemo vjenčavali - dodala je Mina za ''Telegraf.rs''.

