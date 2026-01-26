Mina i Kasper se vjenčali u tajnosti?

Izvor:
Telegraf
26.01.2026
20:07
Mina Kostić objavila je fotografiju na kojoj se vidi vjerenički prsten kojim ju je zaprosio Mane Ćuruvija zvani Kasper, ali pored njega sada sija i burma sa brilijantima.
Ona je svoju ruku na Kasperovoj fotografisala u kolima i svi su primjetili novi detalj, dok joj je na koljenu Novi zavjet.
Ovim povodom oglasila se i pjevačica koja je zbog snimanja emisije sa Kasperom otputovala u Skoplje.
Kaže da se nisu još vjenčali.
- Nije, to je prsten. Bože, tako nešto ne bih krila - prokomentarisala je.
- Obavjestićemo kad se budemo vjenčavali - dodala je Mina za ''Telegraf.rs''.
