Dušan Mandić pored sporta ima i privatni biznis od kojeg zarađuje papreno, a evo o čemu je riječ

Reprezentativci Srbije osvojili su u ned‌jelju zlato na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, a Dušan Mandić dobio je i MPV nagradu u finalu.

Pored toga što je naš najbolji vaterpolista, Dušan ima i privatan biznis u Crnoj Gori od kojeg ima dodatan izvor prihoda.

Naime, Dušan Mandić i njegova supruga vlasnici su luksuznih apartmana u Tivtu koje izdaju, a samo dvije noći provedene u njihovoj nekretnini koštaju navodno 540 evra.

Lokacija je blizu plaže Ponta Seljanova i crkve Svetog Save, a apartman nudi i sezonski bazen na otvorenom, privatni parking, a gosti imaju prilike da uživaju i u terasi sa pogledom na grad.

Kuhinja je u potpunosti opremljena, a na sajtu za izdavanje se nalazi poruka Dušana i njegove supruge Slađe posjetiocima:

"Dragi gosti, želim da vam predstavim neke zanimljivosti o nastajanju našeg objekta. Ja sam Dušan Mandić i profesionalno se bavim vaterpolom. Do sada, u svojoj sportskoj karijeri sam osvojio medalje sa svih takmičenja, a kao svoj najveći uspjeh bih izdvojio zlatne medalje sa Olimpijskih igara u Riju 2016. godine i u Tokiju 2020. Kao mali, maštao sam da jednog dana nastavim porodični biznis izdavanja apartmana i sada sam svoj plan sproveo u d‌jelo. Ideja za prvobitni izgled kuće došla je od mog d‌jede koji je kao Titov vojnik tokom jedne posjete Grčkoj primjetio prelijepu, kamenu kuću pored mora. Ubrzo po završetku putovanja, prije nešto više od 50 godina, d‌jeda je napravio kuću na današnjem mjestu. Avgusta 2018. godine, kuća je renovirana, dobila je novi, moderniji izgled. Njen naziv potiče iz grčke mitologije i u prevodu znači “mesto savršene sreće” – nešto još ljepše i bolje od raja. Takođe, moj tata ima dva turistička broda i za potpuni užitak preporučujemo vam krstarenje Bokokotorskim zalivom. Moja supruga Slađa i ja Vam želimo toplu dobrodošlicu i trenutke za pamćenje! Dušan Mandić", piše u poruci.

“Odličan je gazda”

Zaposleni su za vaterpolistu imali samo riječi hvale.

"Dušan i Slađa su gazde za poželjeti. Zaista sve najljepše o njima imam da kažem. Oni radnicima i van sezone, kada ovde nema posla, svima daju po pola plate, a i uredno smo prijavljeni, iako to ne moraju da rade. Stvarno ne znam da li je Dušan bolji kao čovjek ili kao vaterpolista", ispričao zaposleni svojevremeno za Kurir.