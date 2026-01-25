Amber Herd "izgubila sposobnost govora"

Glumica iz "Aquamana" i "Izgubljenog kraljevstva" iznenada se pojavila u dokumentarcu "Silenced" o optuženim muškarcima koji koriste tužbe za klevetu kako bi ušutkali žene koje progovaraju o zlostavljanju, a tvrdila je da više ne želi ispričati vlastitu "priču" o svom braku s glumcem iz franšize "Pirati s Kariba".

U ispovjednom intervjuu za "Silenced" - koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu Sundance - s režiserom Selinom Majlsom, Amber je rekla: "Ovo nije o meni. Izgubila sam sposobnost govora. Nisam ovdje da ispričam svoju priču. Ne želim ispričati svoju priču. Zapravo, više ne želim koristiti svoj glas. To je problem."

Međunarodna advokatica za ljudska prava Dženifer Robinson takođe je uključena u dokumentarac i pomagala je Amber u njenom učestvovanju u Džonijevoj tužbi za klevetu protiv novina "San" iz 2018., nakon što su ga proglasili "nasilnikom", te se prisjetila kako su joj obožavatelji bivšeg supruga vikali i rugali se dok je išla na sud i nazad.

Rekla je Amber:

"Ishod tog suđenja zavisio je o mom učestvovanju, a ja sam zavisila o ishodu tog suđenja. Kad sam prvi put upoznala Robinsonovu, odmah sam stekla utisak da je ona shvatila širu sliku. Ono što se meni dogodilo je pojačana verzija onoga što mnoge žene proživljavaju", objasnila je Amber, prenosi "BangPremier".