Evo šta planira Kasper da uradi za Minu, ima veze sa Amerikom: Iskoristiću kontakte na pravi način

Izvor:

Kurir

26.01.2026

07:09

Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац
Foto: Printscreen/Youtube

Ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, javnosti poznatijeg po nadimku Kasper, ne cvjeta samo na privatnom planu već sve više dobija i ozbiljne poslovne obrise.

Pjevačica, koja već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena domaće muzičke scene, u Manetu nije pronašla samo životnog saputnika već i snažnu podršku u karijeri.

Pored sebe ima kompletnog muškarac

Ima jake veze

Kako tvrde njihovi bliski prijatelji, upravo će Kasper biti ključna figura kada je riječ o Mininom profesionalnom iskoraku na inostrano tržište, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je da Mina u narednom periodu ima znatno više nastupa u Americi, gdje postoji velika dijaspora s Balkana i ozbiljna potražnja za izvođačima njenog kalibra.

Душан Мандић

Ostali sportovi

Dušan Mandić proglašen za MVP finala

"Mane je opčinjen Mininim glasom, energijom i načinom na koji pjeva i igra. Naši ljudi u Americi drže brojne klubove i restorane u kojima se okuplja publika s Balkana, a Kasper je to prepoznao kao odličnu priliku za nove poslovne angažmane. Njegova želja je da joj pomogne da karijeru dodatno poboljša i učvrsti", otkriva izvor blizak paru.

Sve precizirali

Tim povodom kontaktirali smo s Minom, koja nije krila da joj podrška budućeg supruga mnogo znači.

Policija Srbija

Hronika

Horor! Žena izgorjela u stanu, policija zatekla jeziv prizor

"Mane će sigurno biti uz mene, šta god ja radila. Naravno da će mi pomoći u svakom smislu. Neće mi biti klasični menadžer, ali sve što može oko nastupa, organizacije i kontakata, on će mi pomoći. Kao što on pomaže meni, tako ću i ja njemu kada su u pitanju njegovi poslovi", započela je Mina.

Spreman na sve zbog Mine

Na njene riječi nadovezao se i sam Kasper, koji ističe da mu je najvažnije da se njihova saradnja ne protumači pogrešno.

брисел европска унија brisel evropska unija

Ekonomija

"Ekonomist": Zapadne lidere čeka usamljena godina i samotan svijet

"Naravno da ću joj pomoći. Nisam njen menadžer, već njen životni saputnik. Ne želim da ljudi pogrešno shvate da ja na njoj želim da zarađujem. Sve kontakte koje imam vrlo rado ću iskoristiti na pravi način i isključivo u njenom interesu", rekao je Ćuruvija za Kurir.

Osim planova vezanih za Mininu karijeru, Kasper je otkrio i ambicioznu ideju koja bi mogla da promijeni domaću televizijsku scenu.

Naime, on već duže vrijeme radi na tome da jedan od najgledanijih američkih šou-programa dovede u Srbiju.

"Producent jednog od najvećih šou-programa u Americi je moj blizak prijatelj, gotovo kućni prijatelj. Imamo ozbiljnu namjeru da u budućnosti taj format zaživi i kod nas. Srbija zaslužuje takav svjetski šou. Mi smo talentovan narod, samo nam treba prava platforma", istakao je Kasper.

08

35

Cijena zlata premašila 5.000 dolara prvi put u istoriji

08

32

Sprema se velika promjena u EU: U Njemačkoj stupa na snagu novo pravilo o gotovini

08

31

Amerikanci u čudu zbog Novaka Đokovića, jedna stvar ih posebno plaši

08

22

Najviši kineski general pod istragom, odavao tajne Amerikancima? Oglasilo se Ministarstvo odbrane

08

14

"Apokalipsa" u SAD: Oluja odnijela najmanje 7 života, bez struje milioni ljudi, otkazivani letovi

