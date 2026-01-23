Logo
Large banner

Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

18:26

Komentari:

0
Мане Ћурувија Каспер о наводима да је писао Наташи Беквалац
Foto: Printscreen/Youtube

Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija opet su u centru skandala nakon što je isplivala prepiska u kojoj se vidi kako on navodno prijatelju piše da bi volio da oženi Natašu Bekvalac, kao i da je godinama juri i voli.

On je sada za domaće medije i objasnio o čemu se radi, kao i da on i Mina nemaju vremena da rade na bebi zbog toga što svakodnevno demantuju razne neistine.

"Pogledajte molim vas prvo vrijeme kada su poruke poslate. Nikad nisam imao ovakvu profilnu sliku, a kada nekoga dodate u kontakte, izađe vam vaše ime. Ovo kako su moje ime napisali, nije ni tačno napisano. Nikad nisam imao Kip slobode za profilnu sliku. Takođe, vidi se da mi osoba kojoj sam pisao nikad nije odgovorila", rekao je Kasper.

Default Image

Scena

Mina Kostić odbila da snimi pjesmu koja je kasnije postala veliki hit

"Ne znam kako neko u realnosti može da napiše ovoliki tekst. Montiraju sve da bi sada se napravila neka priča da sam ja folirant. Što se Nataše tiče, ona je prelijepa žena, divna je, volim njene pjesme. Evo šta je zanimljivo, tekst je smišljen od početka do kraja, ali će svako da uđe da čita jer misli da je prepiska tačna. Ako se gleda pažljivo, kako ta osoba nije ništa odgovorila? Što bih ja pisao nekome, ja sa svojim prijateljima ne razgovaram prvo na ovaj način, ovo nije moj stil. To bi bilo kao da pišem" rekao nam je Kasper, a Mina se nadovezala:

"Nisam ni čitala sve ovo, iskreno da vam kažem. On voli lijepe žene, jure ga lijepe žene i iskreno, meni ovde ništa nije sporno. Mogu da isplivavaju razne stvari, ali ovo je očigledno da je u pitanju namještaljka".

Мина костић каспер

Scena

Oglasila se Kasperova bivša: Spomenula njegovu porodicu

"Šta da vam kažem. Svako danas može da namjesti, a kako je moguće da ta osoba meni ništa nije odgovorila? Ispada da pišem nekome koga ne poznajem, pa mu toliko objašnjavam koliko ja volim Natašu. Ako se uključi logika, sve je jasno - rekao je Mane za Blic.

Mane sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je navodno prije 16 mjeseci.

"Brat moj. Riješio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram", napisao je Kasper tada. Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu. Na starom mom Instagram profilu smo razmjenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil i j***ga.

Мина Костић и Каспер

Scena

Prije upoznavanja razmjenjivali vruće fotke: Mina priznala šta je slala Kasperu dok je bio u Americi

Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio. pročitaćeš. Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Boli me k. Nek je najgora... ali za mene. Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper u toj prepisci, kako je prenio Telegraf.

Upoređivali poruke na televizijskom gostovanju

Mane Ćuruvija i Mina Kostić gostovali su jutros, 22. januara, na Prvoj televiziji, a njegovo izlaganje ljudi su uporedili sa onim što piše u porukama koje je slao o Nataši.

Na pitanje voditeljke šta je presudilo da zaprosi Minu, Kasper je istakao da se u nju zaljubio pre 20 godina i da je od tada želio.

"Ne da sam znao, to sam želeo. Ona je moja ljubav. Ja sam se u nju zaljubio pre 20 godina. To je izgledalo tako da sam ja pratio njene pjesme, intervjue... Njen život je tekao jednim tokom, moj drugim, ali ono u šta sam se ja zaljubio kod nje, da kažem tada prije 20 godina, to je ta njena emocija kojoj sam vjerovao", rekao je Kasper i dodao:

"2013. godine sam je vidio i trenutak kad sam je vidio, ja to nisam znao, ona je bila na vjenčanju svoje sestre i zato je znala, ovo ne može da se izmisli, tako je to krenulo", izjavio je Minin vjerenik.

Podijeli:

Tagovi:

Kasper i Bekvalac

Mane Ćuruvija Kasper

Mina Kostić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мина Костић запрошена у емисији уживо

Scena

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

2 d

0
"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Scena

"Zbog tebe sam ispala budala pred kamerama" Mina kosti bijesna na Kaspera

1 sedm

0
Комшије пријете полицијом Мини и Касперу, открили све јавно

Scena

Komšije prijete policijom Mini i Kasperu, otkrili sve javno

1 sedm

0
Испливао шокантан интиман снимак Мине Костић, изводила стриптиз за Каспера

Scena

Isplivao šokantan intiman snimak Mine Kostić, izvodila striptiz za Kaspera

1 sedm

0

Više iz rubrike

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

Scena

Oglasila se Edita Aradinović: Svi misle da je otkrila pol bebe

4 h

0
Хитно оперисана Александра Младеновић!

Scena

Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

4 h

0
Кејт Мидлтон постаје дизајнер?

Scena

Kejt Midlton postaje dizajner?

6 h

0
Таки Маринковић и Теодора Делић

Scena

Objavljen intimni snimak Takija Marinkovića i Teodore!

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

20

55

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner