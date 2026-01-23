Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

Pjevačica Mina Kostić i njen vjerenik Mane Ćuruvija opet su u centru skandala nakon što je isplivala prepiska u kojoj se vidi kako on navodno prijatelju piše da bi volio da oženi Natašu Bekvalac, kao i da je godinama juri i voli.

On je sada za domaće medije i objasnio o čemu se radi, kao i da on i Mina nemaju vremena da rade na bebi zbog toga što svakodnevno demantuju razne neistine.

"Pogledajte molim vas prvo vrijeme kada su poruke poslate. Nikad nisam imao ovakvu profilnu sliku, a kada nekoga dodate u kontakte, izađe vam vaše ime. Ovo kako su moje ime napisali, nije ni tačno napisano. Nikad nisam imao Kip slobode za profilnu sliku. Takođe, vidi se da mi osoba kojoj sam pisao nikad nije odgovorila", rekao je Kasper.

"Ne znam kako neko u realnosti može da napiše ovoliki tekst. Montiraju sve da bi sada se napravila neka priča da sam ja folirant. Što se Nataše tiče, ona je prelijepa žena, divna je, volim njene pjesme. Evo šta je zanimljivo, tekst je smišljen od početka do kraja, ali će svako da uđe da čita jer misli da je prepiska tačna. Ako se gleda pažljivo, kako ta osoba nije ništa odgovorila? Što bih ja pisao nekome, ja sa svojim prijateljima ne razgovaram prvo na ovaj način, ovo nije moj stil. To bi bilo kao da pišem" rekao nam je Kasper, a Mina se nadovezala:

"Nisam ni čitala sve ovo, iskreno da vam kažem. On voli lijepe žene, jure ga lijepe žene i iskreno, meni ovde ništa nije sporno. Mogu da isplivavaju razne stvari, ali ovo je očigledno da je u pitanju namještaljka".

"Šta da vam kažem. Svako danas može da namjesti, a kako je moguće da ta osoba meni ništa nije odgovorila? Ispada da pišem nekome koga ne poznajem, pa mu toliko objašnjavam koliko ja volim Natašu. Ako se uključi logika, sve je jasno - rekao je Mane za Blic.

Mane sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je navodno prije 16 mjeseci.

"Brat moj. Riješio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram", napisao je Kasper tada. Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu. Na starom mom Instagram profilu smo razmjenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil i j***ga.

Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio. pročitaćeš. Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Boli me k. Nek je najgora... ali za mene. Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper u toj prepisci, kako je prenio Telegraf.

Upoređivali poruke na televizijskom gostovanju

Mane Ćuruvija i Mina Kostić gostovali su jutros, 22. januara, na Prvoj televiziji, a njegovo izlaganje ljudi su uporedili sa onim što piše u porukama koje je slao o Nataši.

Na pitanje voditeljke šta je presudilo da zaprosi Minu, Kasper je istakao da se u nju zaljubio pre 20 godina i da je od tada želio.

"Ne da sam znao, to sam želeo. Ona je moja ljubav. Ja sam se u nju zaljubio pre 20 godina. To je izgledalo tako da sam ja pratio njene pjesme, intervjue... Njen život je tekao jednim tokom, moj drugim, ali ono u šta sam se ja zaljubio kod nje, da kažem tada prije 20 godina, to je ta njena emocija kojoj sam vjerovao", rekao je Kasper i dodao:

"2013. godine sam je vidio i trenutak kad sam je vidio, ja to nisam znao, ona je bila na vjenčanju svoje sestre i zato je znala, ovo ne može da se izmisli, tako je to krenulo", izjavio je Minin vjerenik.