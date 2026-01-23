Hitno operisana Aleksandra Mladenović!

Aleksandra Mladenović je bila primorana da se podvrgne hirurškom zahvatu zbog dugogodišnjih problema sa čestim i hroničnim upalama krajnika, koje su joj u posljednje vrijeme značajno otežavale svakodnevno funkcionisanje, ali i profesionalne obaveze.

Aleksandra se osjeća dobro i oporavak protiče u najboljem redu. Operacija je obavljena prije devet dana, a ona je konačno počela da izlazi iz stana. Presrećna je što je operacija uspješno završena i što ubuduće više neće imati problema sa krajnicima. S obzirom na to da su joj grlo i glas najvažniji zbog posla kojim se bavi, ova odluka bila je neminovna - otkriva za Informer izvor blizak pjevačici.

Aleksandra se, prema riječima izvora, pridržava savjeta ljekara i za sada nema komplikacija, a očekuje se da će se nakon perioda oporavka vratiti redovnim nastupima i muzičkim obavezama.