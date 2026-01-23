Logo
Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

ATV

23.01.2026

16:54

Мирослав Бојић
"Pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH, bez srpskih sudija, nastavljen je i danas odlukom da se prethodna Vlada Republike Srpske proglasi neustavnom, rekao je Miroslav Bojić, gradonačelnik Laktaša i potpredsjednik SNSD-a.

"Odluku koju su danas donijele "sudije" iz Njemačke, Švajcarske i Albanije, uz bošnjačke predstavnike, nije ništa drugo do posljednji trzaj ovog kvazi pravnog tijela. Ono što svi u Srpskoj znamo, jeste da su sve odluke ovog Suda protiv Republike i njenih institucija. Čak i da su u Sudu srpski predstavnici, dovodi se u pitanje da li je uopšte nadležan da raspravlja o aktima predsjednika Srpske", rekao Bojić.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Svijet

Ispunjena želja opozicije, osporene odluke Vlade Republike Srpske

Svima koji iole prate politiku jasno je da je ovo samo ispunjenje snova sarajevske čaršije, te poštovanje "naređenja" pojedinih ambasada, poručuje Bojić.

"Jasno je da na ovu odluku utiči ambasadori pojedinih zemalja EU. Kako ih više niko za ništa u svijetu ne pita, ostaje im da pokušaju da provedu "silu" nad institucija Republike Srpske. Ipak, i tu je njihov manevar sužen, te su još jednom pokazali da su samo nižerazredne birokrate", kaže on.

Bojić ističe da ono definitivno neće ni na koji način poljuljati Srpsku i njene institucije.

Уставни суд БиХ

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

"Znamo kako je uopšte došlo do ove apsurdne situacije. Njemački turista, uz Majkla Marfija i evropske ambasadore i sarajevsko tužilaštvo, praktično su uradili sve što su mogli da Srpskoj uzmu legitimno i legalno izabranog predsjednika. Danas, kada vidimo ove jalove odluke, jasno je da je Srpska i dalje korak ispred njih", kaže Bojić i dodaje:

"Građani Republike Srpske neće ni na koji način osjetiti posljedice ove političke odluke. Funkcionisanje institucija, kao i sve zakonske i ustavne obaveze prema građanima, odvijaće se nesmetano".

