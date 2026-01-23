Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

Odluka krnjeg Ustavnog suda BiH u vezi sa prethodnim sazivom Vlade Republike Srpske u Srpskoj nema apsolutno nikakvu pravnu snagu, niti pravno dejstvo, izjavio je Srni poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je rekao da je odluka o imenovanju nove Vlade Republike Srpske već objavljena u "Službenom glasniku" i novi ministri danas preuzimaju dužnosti.

On je napomenuo da se i ovaj put pokazalo da rukovodstvo Republike Srpske ima adekvatan odgovor, te ponovio da Ustavni sud BiH nije ni imao nadležnost da odlučuje o ovoj apelaciji, već se trebao proglasiti nenadležnim.

Republika Srpska Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

"Njihova intencija zastupanja bošnjačkih interesa i stvaranja unitarne BiH rušenjem ustavnopravnog poretka Republike Srpske je nešto što je njihova osnovna presumpcija i motiv njihovog rada, ne mareći što su pri tome pogazili, svako od njih, svoj pravni fakultet i pravničku struku", istakao je Kojić povodom ocjene krnjeg Ustavnog suda BiH da je prethodni saziv Vlade Republike Srpske "neustavan".

On je naveo da se Ustavni sud BiH unazad nekoliko godina pretvorio u nekog ko je isključivo na prvoj liniji rušenja ustavnopravnog poretka Republike Srpske iako za to nema nikakve nadležnosti.