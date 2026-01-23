OFAK produžio licencu za rad NIS-a

Izvor:
RTS
23.01.2026
16:29
Komentari:0
Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAK) produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 20. februara.
OFAK je u pismu srpskom Ministarstvu finansija naveo uslove pod kojima važi operativna licenca:
-Da transakcije ne uključuju američke subjekte ili finansijski sistem SAD;
- Da transakcije ne uključuju, nisu u ime ili za korist, direktno ili indirektno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a;
-Da transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu sa Propisima o sankcijama zbog štetnih spoljnopolitičkih aktivnosti Rusije (31 CFR deo 587), Propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju (31 CFR deo 589), ili propisima drugih američkih organa ovlašćenih za uvođenje sankcija.
Prethodna licenca za nastavak rada, koju je NIS dobio prije tri sedmice, trebala je istekne u ponoć.
NIS je u ponedjeljak podneo novi zahtev za produženje, jer je OFAK-u predat preliminarni kupoprodajni ugovor "Gaspromnjefta" i MOL-a, što je bio i uslov američke administracije za novu dozvolu za rad.
(rts)
Srbija
2 h0
Srbija
18 h0
Srbija
19 h0
Srbija
20 h0
Najnovije
Najčitanije
17
15
17
13
17
12
17
09
17
02
Trenutno na programu