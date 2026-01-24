Dečko Mine Kostić opsjedao Natašu Bekvalac porukama: Evo šta joj je slao

Nakon što se u javnosti pojavila prepiska u kojoj Kasper tvrdi da želi da oženi Bekvalčevu, Informer je našao komentare koje je on ostavljao ispod njenih fotografija, uglavnom tokom 2024. godine.

U jednom od njih, Mane je poručio:

"Pravi prijatelji se prepoznaju jedino po tome da ti nikad ne stoje na putu, osim ako kreneš nizbrdo. Vjerujem da su takvi i tvoji prijatelji jer znam da si ti upravo takva, kome si prijatelj", napisao je on tada.

Nekoliko dana kasnije ponovo joj se obratio, ostavivši još jednu poruku ispod njene objave.

"Čitam komentare pojedinih... Ne razumiju dubinu riječi iz pjesme, a to je samo zato što ne poznaju dubinu svoje duše jer nisu nikad smeli da zavire duboko u nju. Svi imamo savršeno sjajne, ali mračne tajne... Samo je razlika u tome ko smije da se usudi da zaroni u te dubine svojih tajni... Nataša spada u red onih žena, onih koje su smjele da se usude. Svaka čast i srećno.", hvalio je on pjevačicu na mrežama.

Inače, Kasper je juče demantovao navode da je pisao Nataši i rekao kako mu neko samo namješta.

- Šta želite time da postignete?! Mina to nije zaslužila. To nije istina, glupost. Nataša Bekvalac je vanserijski pjevač i volim sve njene pjesme, prelijepa je žena i želim joj sve najbolje u životu, kao i ostalim Mininim koleginicama. Kako ta osoba nije rekla da sam to radio prije dva mjeseca, jer sam sada sa Minom. Danas sve može da se montira - rekao je Kasper za Telegraf.