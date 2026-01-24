Logo
Large banner

Dečko Mine Kostić opsjedao Natašu Bekvalac porukama: Evo šta joj je slao

Izvor:

Informer

24.01.2026

10:38

Komentari:

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу
Foto: Printscreen/Pink

Dečko Mine Kostić, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, opsjedao je pjevačicu Natašu Bekvalac komentarima na društvenim mrežama.

Nakon što se u javnosti pojavila prepiska u kojoj Kasper tvrdi da želi da oženi Bekvalčevu, Informer je našao komentare koje je on ostavljao ispod njenih fotografija, uglavnom tokom 2024. godine.

U jednom od njih, Mane je poručio:

"Pravi prijatelji se prepoznaju jedino po tome da ti nikad ne stoje na putu, osim ako kreneš nizbrdo. Vjerujem da su takvi i tvoji prijatelji jer znam da si ti upravo takva, kome si prijatelj", napisao je on tada.

Nekoliko dana kasnije ponovo joj se obratio, ostavivši još jednu poruku ispod njene objave.

"Čitam komentare pojedinih... Ne razumiju dubinu riječi iz pjesme, a to je samo zato što ne poznaju dubinu svoje duše jer nisu nikad smeli da zavire duboko u nju. Svi imamo savršeno sjajne, ali mračne tajne... Samo je razlika u tome ko smije da se usudi da zaroni u te dubine svojih tajni... Nataša spada u red onih žena, onih koje su smjele da se usude. Svaka čast i srećno.", hvalio je on pjevačicu na mrežama.

Inače, Kasper je juče demantovao navode da je pisao Nataši i rekao kako mu neko samo namješta.

Мина Костић и Мане Ћурувија

Scena

Kasper htio da ženi Natašu Bekvalac? Oglasio se vjerenik Mine Kostić

- Šta želite time da postignete?! Mina to nije zaslužila. To nije istina, glupost. Nataša Bekvalac je vanserijski pjevač i volim sve njene pjesme, prelijepa je žena i želim joj sve najbolje u životu, kao i ostalim Mininim koleginicama. Kako ta osoba nije rekla da sam to radio prije dva mjeseca, jer sam sada sa Minom. Danas sve može da se montira - rekao je Kasper za Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Mina Kostić

Mane Ćuruvija Kasper

Nataša Bekvalac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

Scena

Oglasila se Kasperova bivša: Spomenula njegovu porodicu

2 d

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Prije upoznavanja razmjenjivali vruće fotke: Mina priznala šta je slala Kasperu dok je bio u Americi

2 d

0
Мина Костић запрошена у емисији уживо

Scena

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

3 d

0
Мину Костић као дијете усвојила тетка познатог репера

Scena

Minu Kostić kao dijete usvojila tetka poznatog repera

4 d

0

Više iz rubrike

Лазар Ристовски глумац

Scena

Šta je Lazar Ristovski zapravo završio

15 h

0
Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену

Scena

Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

15 h

0
"Не ломите ми багрење": Како је Балашевић причао о једној од најтежих пјесама

Scena

"Ne lomite mi bagrenje": Kako je Balašević pričao o jednoj od najtežih pjesama

17 h

2
Алекса Балашевић пали свијећу са оцем Ђорђем Балашевићем за крсну славу Светог Јована Крститеља

Scena

Balaševića prozivali zbog slike sa kćerkom u crkvi, on im zapušio usta

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

22

Nova drama: Agenti sa ocem privela i djevojčicu (2)

13

10

Poslije prethodnog neuspjeha, serija Megan Markl se ne vraća na Netfliks

12

58

Dodik: Treba da afirmišemo naše pravo na samoopredjeljenje

12

54

Đoković: "Smiri se kretenu"

12

47

Sastanak Minića i Macuta na Tari

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner