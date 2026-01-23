Logo
Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

Izvor:

Kurir

23.01.2026

21:37

Ко је син Данила Лазовића? Успјешан спортиста, има тетоважу са очевим ликом на рамену
Foto: Youtube

Sin legendarnog glumca Danila Lazovića, Vuk Lazović, izgradio je uspješnu sportsku karijeru.

Njegov slavni otac preminuo je 2006. godine, a Vuk se od tada trudi da očuva porodično ime i vrijednosti koje je naslijedio.

Ko je Vuk?

Rođen 1988. godine u Beogradu, Vuk je od malih nogu pokazivao interesovanje za sport. Rukomet je postao njegova strast, a karijeru je započeo u Partizanu.

Kasnije je igrao u inostranstvu, uključujući Južnu Koreju i Kuvajt, gdje trenutno živi i radi.

Iako je imao priliku da igra za reprezentaciju Srbije, odlučio je da obuče dres Crne Gore, objašnjavajući da takav poziv iz Srbije nikada nije dobio.

"Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori", rekao je Vuk u jednom intervjuu, objašnjavajući svoju odluku da igra za crnogorsku reprezentaciju.

Син Данила Лазовића
Sin Danila Lazovića

Vuk je prije deset godina oženio slovenačku rukometašicu Barbaru Varlec, s kojom ima sina Luku.

Njihova ljubavna priča počela je 2009. godine u Zaječaru, gdje su se upoznali dok su oboje igrali rukomet. Vjenčali su se na Avali, uz prisustvo porodice i prijatelja, a organizaciju je preuzela Vukova sestra Jelena. Njihova porodična baza danas je u Podgorici.

Stalno mu nedostaje otac

Vuk često ističe koliko mu nedostaje otac Danilo, posebno u važnim trenucima poput vjenčanja.

"Otac mi je istetoviran na ramenu. Cijeli život se trudim da njegovo ime ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati," rekao je emotivno nakon vjenčanja.

