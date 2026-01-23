Ko je sin Danila Lazovića? Uspješan sportista, ima tetovažu sa očevim likom na ramenu

Izvor:
Sin legendarnog glumca Danila Lazovića, Vuk Lazović, izgradio je uspješnu sportsku karijeru.
Njegov slavni otac preminuo je 2006. godine, a Vuk se od tada trudi da očuva porodično ime i vrijednosti koje je naslijedio.
Rođen 1988. godine u Beogradu, Vuk je od malih nogu pokazivao interesovanje za sport. Rukomet je postao njegova strast, a karijeru je započeo u Partizanu.
Kasnije je igrao u inostranstvu, uključujući Južnu Koreju i Kuvajt, gdje trenutno živi i radi.
Iako je imao priliku da igra za reprezentaciju Srbije, odlučio je da obuče dres Crne Gore, objašnjavajući da takav poziv iz Srbije nikada nije dobio.
"Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori", rekao je Vuk u jednom intervjuu, objašnjavajući svoju odluku da igra za crnogorsku reprezentaciju.
Vuk je prije deset godina oženio slovenačku rukometašicu Barbaru Varlec, s kojom ima sina Luku.
Njihova ljubavna priča počela je 2009. godine u Zaječaru, gdje su se upoznali dok su oboje igrali rukomet. Vjenčali su se na Avali, uz prisustvo porodice i prijatelja, a organizaciju je preuzela Vukova sestra Jelena. Njihova porodična baza danas je u Podgorici.
Vuk često ističe koliko mu nedostaje otac Danilo, posebno u važnim trenucima poput vjenčanja.
"Otac mi je istetoviran na ramenu. Cijeli život se trudim da njegovo ime ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati," rekao je emotivno nakon vjenčanja.
