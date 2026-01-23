Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

Izvor:
ATV
23.01.2026
21:22
Komentari:0
Loto izvlačenje u 7. kolu nije donijelo glavnu premiju, ali su igrači sa dvije šestice bogatiji za 38.846 KM.
Obje kombinacije odigrane su u Srbiji, a igrači u Republici Srpskoj počastili su se sa 28 "petica" vrijednih 220 KM.
Jedan srećnik u Republici Srpskoj izvučen je u igri Džoker 4, a vrijednost dobitka iznosila je 850 KM.
Društvo
Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija
Glavna premija Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije u narednom kolu iznosi nevjerovatnih 6.800.000 KM.
Loto plus vrijedi oko 3.110.000 KM, a Džoker 500.000 KM.
