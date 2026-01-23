Logo
Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

ATV

23.01.2026

21:22

Foto: Printscreen/Youtube

Loto izvlačenje u 7. kolu nije donijelo glavnu premiju, ali su igrači sa dvije šestice bogatiji za 38.846 KM.

Obje kombinacije odigrane su u Srbiji, a igrači u Republici Srpskoj počastili su se sa 28 "petica" vrijednih 220 KM.

Jedan srećnik u Republici Srpskoj izvučen je u igri Džoker 4, a vrijednost dobitka iznosila je 850 KM.

Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Glavna premija Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije u narednom kolu iznosi nevjerovatnih 6.800.000 KM.

Loto plus vrijedi oko 3.110.000 KM, a Džoker 500.000 KM.

