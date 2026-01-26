Бањалука обавијена густом маглом и нездравим ваздухом

Извор:
СРНА
26.01.2026
07:54

Бањалука је јутрос осванула обавијена густом маглом, а овај град је већ неко вријеме на листи са најзагађенијом ваздухом у региону.
Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци јутрос је у 6.00 часова износио 176, док је претходни дан био чак 312, објављено је на страници “Зрак.еко-акција”.
Љекари упозоравају да грађани избјегавају задржавање на отвореном, што се посебно односи на дјецу и особе са здравственим проблемима.
Ваздух са индексом квалитета од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
