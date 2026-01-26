Наоружани нападачи у Мексику побили 11 људи на фудбалском терену

26.01.2026
07:50
Коментари:0
Група наоружаних нападача убила је 11 људи и ранила 12 на фудбалском терену након утакмице у Саламанки, у Мексику, објавио је градоначелник тог града Сесар Пријето.
„Међу повријеђенима у жалосном и кукавичком нападу у заједници Лома де Флорес током друштвеног окупљања били су и жена и дијете“, рекао је Пријето у објави на Фејсбуку, описујући инцидент као тежак друштвени слом.
Како каже, криминалне групе покушавају да потчине власти, што неће постићи, преноси Ројтерс.
Погледајте како је полиција хапсила навијаче након хаоса на аеродрому: Скривали се међу кућама, у шуми и потоку
„Тај инцидент доприноси таласу насиља који, нажалост, доживљавамо у држави, а посебно у Саламанки. Одговорни ће бити пронађени“, изјавио је градоначелник.
Према наводима Канцеларије државног тужиоца у држави Гванахуато, гдје се налази Саламанка, покренута је истрага.
„Канцеларија је координирала напоре са општинским, државним и савезним властима како би се ојачала безбједност у том подручју, заштитили њени грађани и пронашли вјероватни починиоци“, додаје се у саопштењу.
