Директор ФБИ о убиству мушкарца у Минеаполису: "Не можете да носите ватрено оружје на протест"

Извор:

Агенције

25.01.2026

21:12

Кеш Пател, директор ФБИ
Фото: Tanjug / AP

Директор ФБИ Кеш Пател обратио се представницима медија поводом убиства мушкарца Алекса Претија (37) у Минеаполису у Сједињеним Америчким Државама.

Тензије се не смирују широм Сједињених Држава, протести су ескалирали у многим савезним државама, а Прети је говорио о понашању Претија прије него што су га окружили, оборили и упуцали агенти ИЦЕ (Служба за царину и имиграцију).

"Не можете да донесете ватрено оружје са више шаржера на било какав протест. Толико је једноставно. Не можете да кршите закон и да подстичете насиље", започео је Прети.

Новинари су га потом упитали о доказима за његове тврдње. Званичан став Бијеле куће, ИЦЕ и ФБИ јесте да је Прети наводно хтио да употреби пиштољ против ИЦЕ агената.

"То ћу оставити истражитељима и тужиоцима... Не желим да коментаришем доказе", додао је Прети, преноси британски лист "Гардијан".

Да подсјетимо, администрација америчког предсједника Доналда Трампа је осудила понашање Претија и брани агенте ИЦЕ аргументима да је ријеч о самоодбрани. Бројни свједоци који су присуствовали убиству тврде да Прети није изазивао агенте и да није потегао пиштољ на њих.

Након убиства Алекса Претија, избили су масовни протести у Минеаполису. Отказана је и НБА утакмица Минесоте и Голден Стејт Вориорса, а у међувремену су се протести проширили у многе савезне државе.

