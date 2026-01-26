Данас нема наставе у ОШ "Јован Дучић" у Источној Илиџи

Извор:
Наставе данас неће бити у Основној школи "Јован Дучић" у Касиндолу у општини Источна Илиџа због ванредне ситуације проглашене усљед поплава.
Из школе је саопштено да наставе неће бити због безбједности дјеце у школи, а да ће о даљим активностима благовремено обавијестити јавност.
Проглашена ванредна ситуација због бујичних вода у Источној Илиџи
На подручју општине Источна Илиџа синоћ је проглашена ванредна ситуација због бујичних потока узрокованих наглим топљењем снијега и јаком кишом.
Из општине Источна Илиџа навели су да је посебно тешка ситуација у улицама Трг Мирослава Берјана, Царице Милице, Меше Селимовића, те Младичкој улици, као и у свим падинским улицама гдје се појављују бујични потоци.
Општина Источна Илиџа о свему је обавијестила Цивилну заштиту Републике Српске, Ватрогасну бригаду Источно Сарајево и Комунално предузеће "Комил" и све екипе су на терену.
