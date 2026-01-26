Logo
Данас нема наставе у ОШ "Јован Дучић" у Источној Илиџи

СРНА

26.01.2026

07:48

Школа
Фото: pexels

Наставе данас неће бити у Основној школи "Јован Дучић" у Касиндолу у општини Источна Илиџа због ванредне ситуације проглашене усљед поплава.

Из школе је саопштено да наставе неће бити због безбједности дјеце у школи, а да ће о даљим активностима благовремено обавијестити јавност.

Поплаве Источна Илиџа

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација због бујичних вода у Источној Илиџи

На подручју општине Источна Илиџа синоћ је проглашена ванредна ситуација због бујичних потока узрокованих наглим топљењем снијега и јаком кишом.

Из општине Источна Илиџа навели су да је посебно тешка ситуација у улицама Трг Мирослава Берјана, Царице Милице, Меше Селимовића, те Младичкој улици, као и у свим падинским улицама гдје се појављују бујични потоци.

Општина Источна Илиџа о свему је обавијестила Цивилну заштиту Републике Српске, Ватрогасну бригаду Источно Сарајево и Комунално предузеће "Комил" и све екипе су на терену.

Источна Илиџа

Отказана настава

