"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

Извор:

СРНА

25.01.2026

16:35

Шакалијада
Фото: Срна

У Дервенти је данас одстријељено више од 40 шакала и других предатора у ловачкој хајци којој је присуствовао и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Осма дервентска "Шакалијада" окупила је више од 2.000 ловаца из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Хрватске и Словеније.

Минић је похвалио организаоре "Шакалијаде".

"Важно је да је овдје више од 2.000 људи, да нема никаквих проблема. Овим показујемо да смо добри домаћини и да су сви добродошли, да све протиче како доликује", рекао је Минић.

Градоначелник Дервенте Игор Жунић каже да ова манифестација има за циљ контролу и смањење штете од дивљачи и да временом прераста у лијепу туристичку причу.

Жунић је изразио задовољство што је све прошло у најбољем реду, што је организација на врхунском нивоу и што су ловци и остали гости задовољни организацијом.

Организатор "Шакалијаде" је Ловачко удружење "Мотајица", објављено је на "Фејсбук" страници града Дервента.

Саво Минић

Шакалијада

