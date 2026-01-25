"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

Извор:
У Дервенти је данас одстријељено више од 40 шакала и других предатора у ловачкој хајци којој је присуствовао и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Осма дервентска "Шакалијада" окупила је више од 2.000 ловаца из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Хрватске и Словеније.
Минић је похвалио организаоре "Шакалијаде".
"Важно је да је овдје више од 2.000 људи, да нема никаквих проблема. Овим показујемо да смо добри домаћини и да су сви добродошли, да све протиче како доликује", рекао је Минић.
Градоначелник Дервенте Игор Жунић каже да ова манифестација има за циљ контролу и смањење штете од дивљачи и да временом прераста у лијепу туристичку причу.
Осмјеси, искрено дружење и снажан осјећај заједништва у Дервенти. Лијепо је било видјети старе пријатеље, упознати нове људе и бити дио 8. Шакалијаде са око 2.500 учесника. Tакви дани дају енергију и испуне срце. pic.twitter.com/rmJCEAoBCp— Саво Минић (@minic_savo) January 25, 2026
Жунић је изразио задовољство што је све прошло у најбољем реду, што је организација на врхунском нивоу и што су ловци и остали гости задовољни организацијом.
Организатор "Шакалијаде" је Ловачко удружење "Мотајица", објављено је на "Фејсбук" страници града Дервента.
