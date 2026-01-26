NBA ikona Šekil O'Nil ima jedinstven pristup odgoju d‌jece, zasnovan na stavu da, iako je on finansijski uspješan, njegova d‌jeca to bogatstvo ne bi trebalo da smatraju svojim. Njegova izjava: „Mi nismo bogati. Ja sam bogat“, koja je isprva zvučala oštro, zapravo nosi dublju poruku.

U podkastu iz 2021. godine, sportska legenda jasno je poručila da njegovo bogatstvo, procijenjeno na oko 500 miliona dolara u 2025. godini, nije životni „free pass“ za njegovo šestoro d‌jece. Umjesto oslanjanja na nasljedstvo, O'Nil podstiče samostalnost, naporan rad i važnost obrazovanja.

Ljubav i novac su odvojeni

Šekil jasno razdvaja roditeljsku ljubav od finansijske podrške. Njegova d‌jeca uvijek mogu računati na podršku, vođstvo i brigu, ali ne i na beskonačno mnogo novca. Time što naglašava da je novac njegov, rano postavlja jasne granice. Poruka je jednostavna: porodična ljubav je bezuslovna, ali se novac mora zaslužiti, prenosi Index.hr.

Takav pristup pomaže d‌jeci da odrastu bez pritiska ili lažne sigurnosti koju donosi naslijeđeno bogatstvo.

O'Nil je više puta izjavio da njegova d‌jeca moraju steći dvije diplome ako žele da on uopšte razmotri ulaganje u njihove poslovne ideje. Ovo pravilo usmjereno je na učenje discipline, strpljenja i razumijevanja kako svijet funkcioniše. Prema njegovom mišljenju, diplome dokazuju predanost i pokazuju da je za pravi uspjeh potrebno vrijeme.

Poslovne ideje moraju biti održive

Čak i sa diplomama, put do Šekilovog novca nije jednostavan. Njegova d‌jeca moraju mu predstaviti razrađene poslovne koncepte, detaljno objasniti šta žele da stvore i zašto je to važno. Time ih uči lekciji iz stvarnog života: dobre ideje zahtijevaju jasan plan i viziju, a ne samo poznato prezime.

Iako je Šek primijetio da su njegove kćerke ambicioznije, dok su sinovi opušteniji, njegova roditeljska pravila važe jednako za sve. Nijedno dijete nema povlašćen tretman niti dobija prečice do uspjeha. To pokazuje dosljednost u odgoju – d‌jeca mogu imati različite ličnosti, ali temeljne vrijednosti ostaju iste za sve.