Bane Bojanić pobjegao iz Srbije zbog Zemunskog klana, sada priča o svemu

Pjevač Bane Bojanić početkom dvehiljaditih godina snimio je jedan od najvećih hitova, međutim, poslije samo 6 mjeseci se povukao sa scene.

Zbog raznih prijetnji i pjevanja zemunskom klanu, Bane je ipak odlučio da se povuče i ode iz Srbije, a sada je progovorio o najtežem periodu.

"Devedesetih gotovo svima. Kad kažeš da nećeš, prvo pričaju lijepo, a onda nastane problem. Nisu oni meni prijetili, ali između sebe jesu. Tada su se umjesto telefona nosili pištolji. Redovno su dolazili na moje nastupe".

Za jedan nastup je dobio bakšiš nestvarnih 100.000 maraka, o čemu je sada progovorio.

"Devedesetih, na jednoj svadbi dobio sam preko 100.000 maraka".

Nema više druga mog

U karijeri je snimio jednu od najemotivnijih pjesama "Nema više druga mog", zbog koje je i Lepa Brena plakala. Kako sad priznaje, tu pjesmu nije pjevao čak 19 godina.

"Tu pjesmu 19 godina nisam pjevao javno. Istinita je do posljednje reči. Steva Simeunović ju je napisao jer je znao cijelu priču. Sjećam se da je Lepa Brena plakala kad ju je čula. Tri mjeseca sam je pjevao s knedlom u grlu. Molio sam publiku da ne plače jer nisam mogao da izdržim. Moj drug je bio nevjerovatan, sjajan čovjek", ispričao je on za "Kurir".

Progovorio je i o estradi koja je po njemu puna sujete, te da nema veze sa estradom kada je on počinjao karijeru.

"Ubi je sujeta. Ko je popularniji, ko ima više koncerata, ko ima hit, ko nema. Danas se sve vidi preko društvenih mreža, sve se može pročitati između redova. Poslije 20 godina sam se vratio u te vode i mogu da kažem da ovo nema veze sa estradom kakva je bila kad sam ja počinjao. U decembru sam imao osam nastupa i razmišljam da li uopšte treba da se vraćam. Ili sam se ja odvikao ili su se estradna pravila potpuno promijenila. Ranije se znalo za poštovanje - kad vidim Šabana ili Džeja na aerodromu, prilazim s poštovanjem. Danas niko nikoga ne ferma dva posto."

Bane Bojanić platio transvestita sa Tajlanda

Pjevač Bane Bojanić protekle godine je izdao novi album poslije duge diskografske pauze, a posebnu pažnju javnosti privukao je spot za pjesmu "Mogu otac da ti budem", u kojem glavnu ulogu igra tajlandski transvestit.

Poznato je da u Tajlandu ima puno transvestita koji tamo žive i rade, a jedan od njih očigledno je privukao pažnju Banetovom timu, koji mu je poverio važnu ulogu u ovom video-ostvarenju.

Ipak, Bane nije znao da je u pitanju muškarac, pa je tako u Tajlandu doživio pravi šok.

"Nisam ni znao dok nismo završili snimanje spota. Rekli su mi posle... Da ti pustim dva-tri različita spota, u jednom je ona ili on", ispričao je Bane u emisiji "Ami Dži šou", a na njega se nadovezala i Tanja Savić, s kojom na novom albumu ima i duet.

"Na kraju se ispostavilo da je to ta devojka, zapravo taj lik, koju sam ja njemu poslala s porukom: 'Pazi da ne bude on'. To je neki poznat tamo kod njih", rekla je Tanja, prenosi Pink.rs.

Bane je istakao da ne zna da li ima muške atribute.

Ovo su primijetili i korisnici X, koji su oduševljeni što je glavna uloga u spotu pripala transvestitu.

"Bane Bojanić, koji je u Tajlandu snimio spot za pesmu "Mogu otac da ti budem" i koju peva prelepom tajlandskom transdženderu je sve što nam je falilo u ovom trenutku, da upotpuni moju tvrdnju da živimo u najjačem univerzumu", glasio je jedan od tvitova.

(Telegraf)