Dodik u Jerusalimu sa Čiklijem, Levijem i Bibasom

Lider SNSD-a Milorad Dodik susreo se u Jerusalimu, tokom predavanja o jevrejskom filozofu i piscu Zaevu Jabotinskom, sa Amihajem Čiklijem, ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, s kojim je razgovarao o važnosti očuvanja identiteta naroda i odlučne borbe protiv mržnje u savremenom svijetu.

Dodik se susreo i sa Mošeom Levijem, herojem Izraela, navodeći da je ovaj susret podsjetnik na snagu pojedinca koji brani svoj narod i svoju zemlju kada je to najpotrebnije.

"Takvi ljudi su temelj svake države koja želi da opstane", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik je razgovora i sa Haimom Bibasom, gradonačelnikom Modina i predsjednikom zajednice lokalnih samouprava Izraela. Istakao je da je razgovor sa Bibasom otvorio prostor za jačanje saradnje među lokalnim zajednicama i razmjenu iskustava u razvoju gradova i podršci porodicama.

"Republika Srpska i Izrael dijele vrijednosti očuvanja identiteta, poštovanja tradicije i prava naroda da žive slobodno i sigurno na svojoj zemlji", poručio je Dodik.