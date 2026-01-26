Dodik u Jerusalimu sa Čiklijem, Levijem i Bibasom

26.01.2026
19:49
Komentari:14
Lider SNSD-a Milorad Dodik susreo se u Jerusalimu, tokom predavanja o jevrejskom filozofu i piscu Zaevu Jabotinskom, sa Amihajem Čiklijem, ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, s kojim je razgovarao o važnosti očuvanja identiteta naroda i odlučne borbe protiv mržnje u savremenom svijetu.
Dodik se susreo i sa Mošeom Levijem, herojem Izraela, navodeći da je ovaj susret podsjetnik na snagu pojedinca koji brani svoj narod i svoju zemlju kada je to najpotrebnije.
"Takvi ljudi su temelj svake države koja želi da opstane", napisao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodik je razgovora i sa Haimom Bibasom, gradonačelnikom Modina i predsjednikom zajednice lokalnih samouprava Izraela. Istakao je da je razgovor sa Bibasom otvorio prostor za jačanje saradnje među lokalnim zajednicama i razmjenu iskustava u razvoju gradova i podršci porodicama.
"Republika Srpska i Izrael dijele vrijednosti očuvanja identiteta, poštovanja tradicije i prava naroda da žive slobodno i sigurno na svojoj zemlji", poručio je Dodik.
Tokom predavanja "Ze'ev Jabotinsky Lecture", kojem sam prisustvovao u Jerusalimu, susreo sam se s Amihajem Čiklijem, ministrom za dijasporu i borbu protiv antisemitizma, i razgovarali smo o važnosti očuvanja identiteta naroda i odlučne borbe protiv mržnje u savremenom svijetu.… pic.twitter.com/jZQ6oev4xS— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 26, 2026
