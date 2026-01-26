Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

Republika Srpska i Izrael grade partnerstvo već decenijama, a posjeta lidera SNSD Milorada Dodika Izraelu potvrđuje nastavak i jačanje tih odnosa, rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ je ukazao na činjenicu da svi izazovi koji su se u međuvremenu dogodili, nisu narušili prijateljstvo i partnerske odnose između Srpske i Izraela.

S druge strane, dodao je on, primjetan je i stav političkog Sarajeva, na čijim ulicama su nedavno osvanuli plakati koji izgledaju kao potjernica za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

- Sjetimo se i otkazivanje Evropske konferencije rabina koja je trebalo da se održi u Sarajevu. Sve to govori da imamo priličan broj antisemitskih ispada u Sarajevu - naglasio je Vranješ.

Zato je, kako je naveo, značajno da Republika Srpska pokaže i regionu, i Evropi i svijetu da je i dalje veliki prijatelj sa Izraelom i da svi incidenti i antisemitski ispadi koji se dešavaju u Sarajevu sa Republikom Srpskom i srpskim narodom nemaju nikakve veze, već da se radi o tome da radikalni islam sve više dobija na značaju u dijelovima BiH, posebno u Sarajevu.

Vranješ je naglasio da je radikalni islam prijetnja kako u Izraelu, tako i Republici Srpskoj, prenio je Sputnjik.

- To je još jedna veza između Republike Srpske i Izraela kao i, naravno, naše istorijske veze, jer smo bili stradalnički narodi za vreme Drugog svjetskog rata. Sve nas to povezuje i učvršćuje naš partnerski odnos koji sve ove godine predsjednik Dodik gradi sa Izraelom i mi čvrsto stojimo iza toga - rekao je Vranješ.