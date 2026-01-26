Logo
Large banner

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

Izvor:

SRNA

26.01.2026

19:44

Komentari:

0
Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства
Foto: ATV

Republika Srpska i Izrael grade partnerstvo već decenijama, a posjeta lidera SNSD Milorada Dodika Izraelu potvrđuje nastavak i jačanje tih odnosa, rekao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Vranješ je ukazao na činjenicu da svi izazovi koji su se u međuvremenu dogodili, nisu narušili prijateljstvo i partnerske odnose između Srpske i Izraela.

Полиција Црна Гора

Region

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

S druge strane, dodao je on, primjetan je i stav političkog Sarajeva, na čijim ulicama su nedavno osvanuli plakati koji izgledaju kao potjernica za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

- Sjetimo se i otkazivanje Evropske konferencije rabina koja je trebalo da se održi u Sarajevu. Sve to govori da imamo priličan broj antisemitskih ispada u Sarajevu - naglasio je Vranješ.

Zato je, kako je naveo, značajno da Republika Srpska pokaže i regionu, i Evropi i svijetu da je i dalje veliki prijatelj sa Izraelom i da svi incidenti i antisemitski ispadi koji se dešavaju u Sarajevu sa Republikom Srpskom i srpskim narodom nemaju nikakve veze, već da se radi o tome da radikalni islam sve više dobija na značaju u dijelovima BiH, posebno u Sarajevu.

Меморијална академија

Društvo

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

Vranješ je naglasio da je radikalni islam prijetnja kako u Izraelu, tako i Republici Srpskoj, prenio je Sputnjik.

- To je još jedna veza između Republike Srpske i Izraela kao i, naravno, naše istorijske veze, jer smo bili stradalnički narodi za vreme Drugog svjetskog rata. Sve nas to povezuje i učvršćuje naš partnerski odnos koji sve ove godine predsjednik Dodik gradi sa Izraelom i mi čvrsto stojimo iza toga - rekao je Vranješ.

Podijeli:

Tag:

Aleksandar Vranješ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалучани се гуше у смогу: Ни маске не могу помоћи

Banja Luka

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

3 h

0
Овај напитак је најбољи за хидратацију: Није у питању вода

Zdravlje

Ovaj napitak je najbolji za hidrataciju: Nije u pitanju voda

3 h

0
Млијеко

Ekonomija

Mljekari smanjuju proizvodnju za 10%

3 h

3
Додик на Међународној конференцији о борби против антисемитизма поздрављен великим аплаузом

Republika Srpska

Dodik na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma pozdravljen velikim aplauzom

3 h

6

Više iz rubrike

Додик на Међународној конференцији о борби против антисемитизма поздрављен великим аплаузом

Republika Srpska

Dodik na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma pozdravljen velikim aplauzom

3 h

6
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Pred ministrima mnogo posla, ključan rad na terenu

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Apelacija SDA I DF za provjeru ustavnosti Vlade Srpske još jedna zla namjera političkog Sarajeva

3 h

4
Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

Republika Srpska

Palata Republike u znaku sjećenja na žrtve Holokausta - "Mi pamtimo"

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner