Mljekari smanjuju proizvodnju za 10%

Malo je sedamdeset miliona maraka koliko će mljekari ove godine dobiti od Vlade. Hoće više para iz budžeta - veće subvencije, veće premije. Insistiraju da Vlada i Ministarstvo na svojim leđima ponesu teret viška mlijeka na tržištu. Sabiraju koliko će smanjiti proizvodnju, broje mljekare koji će doći na okupljanje, razmišljaju šta će dalje s traktorima i protestima. Čuli su premijera kad je rekao - pred Vladu s traktorima nećete.

"Zgrada Vlade nije zgrada premijera i tih ljudi koji su tu danas, smatramo da je ta zgrada Vlade i naša zgrada. Možda je nas mljekara više nego tih ljudi koji tu dolaze na posao", rekao je predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Milorad Arsenić.

Ministarstvo računa na kampanju promocije domaćih proizvoda. Pratiće situaciju, planirati kako još može pomoći, formiraće radnu grupu da propiše označavanje domaćih proizvoda, ali i lažnih proizvoda. Ali dodatni podsticaji, kaže ministar, neće riješiti višak mlijeka.

"Mi ćemo da pratimo situaciju i naravno da ćemo da ćemo djelovati, ali ako se sve svodi na to da je u ovom momentu samo povećanje podsticaja spas za njih, to nije realno, to nije opredjeljenje poljoprivrednih politika Republike Srpske, niti bilo koje druge zemlje. Naravno, mi nećemo ostaviti naše mljekare na cjedilu, ali ako se sve svodi na podsticaje, kako će to riješiti količine mlijeka? Kako će to riješiti otkup mlijeka i to što na tržištu trenutno nema potrebe za mlijekom? Da li će nam povećanje podsticaja dugoročno riješiti problem ili će nam napraviti još veći problem", istakla je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Problem tržišta mlijeka nije samo problem u Republici Srpskoj, nego i globalni problem. „Mlijekoprodukt“, jedan od glavnih otkupljivača mlijeka, otkupiće svaki litar mlijeka koliko je u mogućnosti, poručuje direktor Mlijekoprodukta.

"Negdje smo se dogovorili i pokušaćemo da usaglasimo da smanjimo proizvodnju za 10%, to je mjera za prvi kvartal. Da li ćemo dostići tih 10%? Pa, baš i nećemo, ali se nadamo da ćemo dostići 60 odsto do 70 odsto od toga. Ta mjera je jedna od ključnih koja u ovom momentu može da nam pomogne da se relaksiramo u domenu jako visokih zaliha mlijeka na lageru", rekao je direktor „Mlijekoprodukta“ Darko Samardžija.

Cilj Privredne komore Republike Srpske je stabilno i jako tržište domaćih proizvođača. Potrebno je imati veći stepen obrade finalnog proizvoda i stvaranje nove dodatne vrijednosti jer će se na taj način smanjiti uvozna zavisnost od mliječnih proizvoda.

"Ono što je ključ svega i što mi radimo jeste uvezivanje malih privrednih domaćih proizvođača sa domaćom prehrambenom industrijom. Da bi oni imali sigurno tržište za otkup svojih proizvoda, u ovom slučaju u pitanju je mlijeko, a da bi naši proizvođači stvarali dodatnu vrijednost, odnosno proizvodili dodatne proizvode, u vidu sireva ili mliječnih namaza, koje bi plasirali na naše domaće i inostrano tržište", dodao je generalni sekretar Privredne komore Republike Srpske Dragan Šepa.

Privremena mjera kontrolisane smanjene proizvodnje mlijeka može pomoći u stabilizaciji situacije sa pretjeranim zalihama mlijeka. Sistemska rješenja i ulaganje u domaću proizvodnju, o kojim se danas takođe govorilo, svakako dobro zvuče kao rješenje svakog problema. Još da svaki problem ima svoje Ministarstvo sa 180 miliona budžeta za podsticaje.