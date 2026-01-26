Sprema se velika promjena u EU: U Njemačkoj stupa na snagu novo pravilo o gotovini

Sljedeće godine doći će do važne promjene koja se odnosi na gotovinska plaćanja iznad 3.000 evra. Osnov za to je uredba Evropske unije.

U Njemačkoj je do sada bilo moguće bez problema plaćati i veće iznose u gotovini. Od 10. jula 2027. godine to se značajno mijenja. Sa novom uredbom EU o sprečavanju pranja novca, po prvi put stupa na snagu obaveza identifikacije za sva gotovinska plaćanja od 3.000 evra i više.

Novo ograničenje, prema Uredbi (EU) 2024/1624, odnosi se na sve komercijalne transakcije, bilo da je riječ o auto-salonima, trgovini satovima ili zanatskim uslugama. Gotovinska plaćanja od 3.000 evra i više aktiviraju obavezu provjere identiteta.

Trgovci, pružaoci usluga i drugi takozvani „obaveznici“ moraju zatražiti na uvid ličnu kartu i evidentirati podatke.

Ovo nije izuzetak, već od 2027. godine postaje standard na nivou cijele Evropske unije.

Ko želi da plati više od 3.000 evra u gotovini, to će u načelu i dalje moći učiniti, ali plaćanje više neće biti moguće obaviti anonimno. Pogođeni građani trebalo bi da se pripreme na to da će veće transakcije ubuduće ne samo duže trajati, već će za njima ostajati i lični podaci.

Šta novo pravilo znači u svakodnevici?

U praksi će to izgledati ovako: kod kupovine iznad 3.000 evra u gotovini, kompanija može zahtijevati da se kupac identifikuje i može dokumentovati podatke potrebne za provjeru identiteta. U slučaju sumnje ili povećanog rizika, mogu postati relevantne i dodatne provjere.

Uredba EU reguliše i čuvanje podataka. Dokumentacija i informacije prikupljene u okviru obaveze provjere kod ovakvih gotovinskih plaćanja moraju se, po pravilu, čuvati pet godina – računajući od kraja poslovnog odnosa ili od trenutka obavljanja transakcije.

U pojedinačnim slučajevima, nadležne institucije mogu zahtijevati i duže čuvanje podataka, ali uz određena ograničenja.

(Radio Sarajevo)