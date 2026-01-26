Užas na aerodromu: Avion se srušio tokom polijetanja

Izvor:
Privatni avion sa 8 ljudi srušio se danas na aerodromu u Bangor u američkoj Mejn, saopštila je američka Savezna vazduhoplovna uprava (FAA).
Stepen njihovih povreda nije poznat, prenio je CNN pozivajući se na izvor upoznat sa incidentom. Kako se navodi, u pitanju je poslovni avion "Bombardier Challenger 650".
Aerodrom je u saopštenju rekao CNN-u da su ekipe za hitne intervencije reagovale na incident oko 19:45 časova po lokalnom vremenu.
Breaking news from Maine A private Bombardier Challenger 650 jet carrying 8 people crashed during takeoff at Bangor International Airport amid #BreakingNews #USAnews #usa #PlaneCrash #Maine #bangormaine#aviationnews #Snowstorm— Breaking World Update USA | All News: Politics, Te (@VikramPanwar80) January 26, 2026
Watch full Video Link: https://t.co/LRtWW05U9F pic.twitter.com/FMAxgSfGaZ
"Prva ekipa za reagovanje je još uvijek na licu mjesta i očekuje se da će aktivno raditi na licu mjesta još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", saopštili su grad Bangor i Međunarodni aerodrom Bangor, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije.
Pad se dogodio usred jake snježne oluje koja se kreće kroz sjeveroistok SAD.
Temperature su znatno ispod nule u Mejnu, sa snijegom koji uzrokuje veoma nisku vidljivost. Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogu se čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, mada nije odmah jasno ko sa kim razgovara, prema audio zapisu dobijenom sa portala "LiveATC.net".
New post shares a photo of the Bombardier Challenger 600 crash site in Bangor, Maine. Explore the image and the story here: https://t.co/UAMMjRPdvV— Airline Hub (@AirlineHub1) January 26, 2026
Kontrolor leta odobrio je pilotu polijetanje sa bangorske piste 33.
Dva minuta kasnije, jedan kontrolor je radio-vezom javio da je sav saobraćaj zaustavljen na pisti. Nekoliko trenutaka poslije toga, čuje se drugi kontrolor kako kaže da je putnički avion okrenut naopačke.
Aerodrom je zatim zatvoren, a vozilima hitne pomoći je dozvoljeno da se kreću po aerodromu.
Kontrolor je kasnije izjavio da su svjesni da se u avionu nalaze tri člana posade i moguće pet putnika.
