Užas na aerodromu: Avion se srušio tokom polijetanja

Privatni avion sa 8 ljudi srušio se danas na aerodromu u Bangor u američkoj Mejn, saopštila je američka Savezna vazduhoplovna uprava (FAA).

Stepen njihovih povreda nije poznat, prenio je CNN pozivajući se na izvor upoznat sa incidentom. Kako se navodi, u pitanju je poslovni avion "Bombardier Challenger 650".

Aerodrom je u saopštenju rekao CNN-u da su ekipe za hitne intervencije reagovale na incident oko 19:45 časova po lokalnom vremenu.

"Prva ekipa za reagovanje je još uvijek na licu mjesta i očekuje se da će aktivno raditi na licu mjesta još nekoliko sati prije nego što budu dostupne dodatne informacije", saopštili su grad Bangor i Međunarodni aerodrom Bangor, dodajući da je uspostavljen centar za hitne operacije.

Pad se dogodio usred jake snježne oluje koja se kreće kroz sjeveroistok SAD.

Temperature su znatno ispod nule u Mejnu, sa snijegom koji uzrokuje veoma nisku vidljivost. Nekoliko minuta prije pada, kontrolori leta i piloti na aerodromu Bangor mogu se čuti kako razgovaraju o slaboj vidljivosti i odleđivanju, mada nije odmah jasno ko sa kim razgovara, prema audio zapisu dobijenom sa portala "LiveATC.net".

Kontrolor leta odobrio je pilotu polijetanje sa bangorske piste 33.

Dva minuta kasnije, jedan kontrolor je radio-vezom javio da je sav saobraćaj zaustavljen na pisti. Nekoliko trenutaka poslije toga, čuje se drugi kontrolor kako kaže da je putnički avion okrenut naopačke.

Aerodrom je zatim zatvoren, a vozilima hitne pomoći je dozvoljeno da se kreću po aerodromu.

Kontrolor je kasnije izjavio da su svjesni da se u avionu nalaze tri člana posade i moguće pet putnika.