Logo
Large banner

Francuzi isporučili Kijevu dronove: Mogu da pređu i do 500 kilometara

25.01.2026

20:54

Komentari:

0
Французи испоручили Кијеву дронове: Могу да пређу и до 500 километара

Francuska kompanija "EOS tehnolodži" isporučila je Ukrajini nekoliko udarnih dronova koji mogu da pređu razdaljinu do 500 kilometara.

Dronovi "Roder" mogu da nose teret do četiri kilograma i lete brzinom od 100 kilometara na čas pet sati, javio je AFP.

Operatorima su potrebna tri minuta da katapultiraju takve dronove.

Prema riječima predsjednika kompanije "EOS tehnolodži" Žan-Marka Zulijanija, ovi dronovi se mogu koristiti i za izviđačke misije i kao dronovi-kamikaze.

Francuska kompanija "Alta ares" proizvodi dronove-presretače za Ukrajinu i obezbjeđuje im softver.

Prema riječima portparola kompanije, ovo je omogućilo povećanje udjela uspješnih presretanja sa 30 na 65 odsto.

"Fajnenšel tajms" je ranije objavio da je francuski proizvođač automobila "Reno" postigao dogovor sa odbrambenom kompanijom "Turžis gajar" o proizvodnji dronova za Ukrajinu.

Proizvodnja će biti organizovana u dva proizvodna pogona "Renoa" uz podršku francuskog Ministarstva odbrane.

Francuska Vlada je u junu 2025. godine pozvala proizvođače automobila i odbrambene kompanije u zemlji da uspostave saradnju za proizvodnju dronova.

Podijeli:

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

dron

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Економист": Западне лидере чека усамљена година и самотан свијет

Ekonomija

"Ekonomist": Zapadne lidere čeka usamljena godina i samotan svijet

4 h

0
Преполовиће царине? "Мајка свих споразума" надохват руке

Ekonomija

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

4 h

0
Грађани

BiH

Paralelni svjetovi u BiH: Sit gladnog ne razumije

5 h

0
САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Svijet

SAD na ivici katastrofe: Dvije osobe umrle, 800.000 ljudi bez struje

5 h

2

Više iz rubrike

САД на ивици катастрофе: Двије особе умрле, 800.000 људи без струје

Svijet

SAD na ivici katastrofe: Dvije osobe umrle, 800.000 ljudi bez struje

5 h

2
Војска на ногама, копају се ровови, подижу се утврђења: Да ли пријети нови сукоб?

Svijet

Vojska na nogama, kopaju se rovovi, podižu se utvrđenja: Da li prijeti novi sukob?

5 h

0
Амерички медији: Ово је била једна од тема преговора, Русија одбила то "рјешење"

Svijet

Američki mediji: Ovo je bila jedna od tema pregovora, Rusija odbila to "rješenje"

6 h

0
"Трамп је добио позив да посјети Русију": Хоће ли у Москву?

Svijet

"Tramp je dobio poziv da posjeti Rusiju": Hoće li u Moskvu?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

14

Dušan Mandić proglašen za MVP finala

22

10

Kiša i jak vjetar napravili puno problema: Ulice pod vodom, oborena stabla; Ekipe na terenu

21

59

Centralne vijesti ATV-a, 25.01.2026.

21

59

"Igrali smo protiv svih, i protiv sudija!" Milan Glušac poslije evropske titule srpskih vaterpolista

21

53

Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner