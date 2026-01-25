SAD na ivici katastrofe: Dvije osobe umrle, 800.000 ljudi bez struje

Dvoje ljudi je umrlo od hipotermije, a skoro 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama je bez struje dok ogromna zimska oluja ugrožava oko 180 miliona ljudi u ukupno 37 saveznih država, što je više od polovine stanovništva SAD.

Dvije osobe su preminule od hipotermije u okrugu Kado u američkoj saveznoj državi Luizijana, saopštio je državni Zavod za zdravlje.

🇺🇸 #USA – #Washington

The capital is under a snow siege ❄️ as Winter Storm Fern reaches its peak today, Sunday.

•Air travel: All flights at Ronald Reagan National Airport canceled.

•Roads: Snow and ice accumulation is paralyzing traffic, with warnings of power outages.… pic.twitter.com/0n0ki2rNcT — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) January 25, 2026

Gotovo 200 miliona ljudi u 37 saveznih država je pod zimskim upozorenjima, dok je u 23 države od juga do sjeveroistoka proglašeno vanredno stanje, prenosi NBC Njuz.

U opasnostima od oluje posebno su pogođene države Alabama, Džordžija, Kentaki, Mičigen, Njujork, Sjeverna Karolina, Ohajo, Tenesi, Teksas i Virdžinija.

Meteorolog Džoš Vais iz američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu ocenio je da je oluja "jedinstvena" zbog svog raspona od 3.200 kilometara i ekstremno niskih temperatura koje donosi.

Samo danas, više od 10.000 letova je otkazano što je najveći broj otkazanih letova od kovid pandemije, a najviše otkazivanja zabilježeno je u gradu Šarlot u Sjevernoj Karolini i u Atlanti, dok su svi letovi na Ronald Regan aerodromu u Vašingtonu su otkazani.

Opasne hladnoće zahvatile su veći dio centralnih i istočnih dijelova SAD, sa temperaturama od minus 20 do minus 30 stepeni.