SAD na ivici katastrofe: Dvije osobe umrle, 800.000 ljudi bez struje

Izvor:
Agencije
25.01.2026
19:12
Komentari:2
Dvoje ljudi je umrlo od hipotermije, a skoro 800.000 domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama je bez struje dok ogromna zimska oluja ugrožava oko 180 miliona ljudi u ukupno 37 saveznih država, što je više od polovine stanovništva SAD.
Dvije osobe su preminule od hipotermije u okrugu Kado u američkoj saveznoj državi Luizijana, saopštio je državni Zavod za zdravlje.
🇺🇸 #USA – #Washington— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) January 25, 2026
The capital is under a snow siege ❄️ as Winter Storm Fern reaches its peak today, Sunday.
•Air travel: All flights at Ronald Reagan National Airport canceled.
•Roads: Snow and ice accumulation is paralyzing traffic, with warnings of power outages.… pic.twitter.com/0n0ki2rNcT
Gotovo 200 miliona ljudi u 37 saveznih država je pod zimskim upozorenjima, dok je u 23 države od juga do sjeveroistoka proglašeno vanredno stanje, prenosi NBC Njuz.
Svijet
Stiže smrtonosna oluja! Proglašeno vanredno stanje, prodavnice opustošene, nižu se upozorenja
U opasnostima od oluje posebno su pogođene države Alabama, Džordžija, Kentaki, Mičigen, Njujork, Sjeverna Karolina, Ohajo, Tenesi, Teksas i Virdžinija.
Meteorolog Džoš Vais iz američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu ocenio je da je oluja "jedinstvena" zbog svog raspona od 3.200 kilometara i ekstremno niskih temperatura koje donosi.
#weather #winter #Snowfall #blizzard: USA's monster winter storm has has ice, snow, wind chill temperatures down to -55° F, dangerous driving conditions, etc. Here's how the storm developed in 3 days. Be careful. Stay warm! 🙏📷@NOAA https://t.co/XmT9bEww69 pic.twitter.com/67DlOX3aP0— USAS 🇺🇸🇺🇦🇪🇺 (@USAS_WW1) January 25, 2026
Samo danas, više od 10.000 letova je otkazano što je najveći broj otkazanih letova od kovid pandemije, a najviše otkazivanja zabilježeno je u gradu Šarlot u Sjevernoj Karolini i u Atlanti, dok su svi letovi na Ronald Regan aerodromu u Vašingtonu su otkazani.
Opasne hladnoće zahvatile su veći dio centralnih i istočnih dijelova SAD, sa temperaturama od minus 20 do minus 30 stepeni.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Trenutno na programu