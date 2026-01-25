Logo
Slovenci poslali vojnike na Grenland: Misija od dva člana

RT Balkan

25.01.2026

16:41

0
Словенци послали војнике на Гренланд: Мисија од два члана
Foto: pexels/Somchai Kongkamsri

Dva oficira Vojske Slovenije otputovala su na Grenland, gde će učestvovati u međunarodnoj vojnoj vježbi "Arktička otpornost", potvrdilo je danas slovenačko Ministarstvo odbrane.

Riječ je o jednom oficiru iz Komande snaga i jednom podoficiru iz Jedinice za specijalno djelovanje.

Kako je naveo slovenački ministar odbrane Borut Sajović, dalji koraci biće donijeti u skladu sa potrebama na terenu, prenosi Radio-televizija Slovenije.

On je istakao i da su na vojnu vježbu, koja se održava pod vođstvom Danske, pozvane sve članice NATO-a, na, kako je naveo, "saveznički i za savez strateški važnom području".

Odluku o upućivanju dva oficira, koji će učestvovati u planiranju i sprovođenju vježbe "Arktična otpornost", Vlada Slovenije donela je prošle subote. Tom odlukom Slovenija se pridružila evropskim zemaljama među kojima su Francuska, Njemačka, Švedska, Norveška, Finska i Holandija, koje su u okviru misije na Grenland uputile manji broj vojnih oficira ili drugih pripadnika oružanih snaga. Dio njih se u međuvremenu već vratio u matične zemlje, podseća Tanjug.

Slovenija

Grenland

misija

vojnici

