Oštra poruka Orbana Zelenskom

Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskom da se Mađarska neće dati zastrašiti.

"Mađarska se neće dati zastrašiti. Predsjednici dolaze i odlaze, mogu da se dese lične uvrede, ali dostojanstvo Mađarske je nešto oko čega ne može da se pregovara. Predsjednik Ukrajine Zelenski bi trebalo da to zapamti", rekao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

Sijarto: Ukrajinski šef diplomatije otvoreno se miješa u mađarske izbore

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihu za otvoreno miješanje u mađarske izbore i podršku opozicionoj stranci Tisa.

"Ukrajinski ministar spoljnih poslova upravo je objavio da ukrajinska Vlada učestvuje na mađarskim izborima. Oni se kandiduju pod imenom Tisa. Ministre, budite oprezni! Izgubićete mnogo. Više nego što mislite", napisao je Sijarto na "Iksu".

Sibiha je ranije kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana jer ne podržava pristupanje Ukrajine EU, optuživši ga da je "izabrao pogrešnu stranu istorije".