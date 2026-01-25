Logo
Large banner

Oštra poruka Orbana Zelenskom

Izvor:

Agencije

25.01.2026

16:32

Komentari:

0
Оштра порука Орбана Зеленском
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je šefu kijevskog režima Vladimiru Zelenskom da se Mađarska neće dati zastrašiti.

"Mađarska se neće dati zastrašiti. Predsjednici dolaze i odlaze, mogu da se dese lične uvrede, ali dostojanstvo Mađarske je nešto oko čega ne može da se pregovara. Predsjednik Ukrajine Zelenski bi trebalo da to zapamti", rekao je Orban u objavi na društvenoj mreži Iks.

Sijarto: Ukrajinski šef diplomatije otvoreno se miješa u mađarske izbore

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio je ukrajinskog ministra spoljnih poslova Andrija Sibihu za otvoreno miješanje u mađarske izbore i podršku opozicionoj stranci Tisa.

"Ukrajinski ministar spoljnih poslova upravo je objavio da ukrajinska Vlada učestvuje na mađarskim izborima. Oni se kandiduju pod imenom Tisa. Ministre, budite oprezni! Izgubićete mnogo. Više nego što mislite", napisao je Sijarto na "Iksu".

Sibiha je ranije kritikovao mađarskog premijera Viktora Orbana jer ne podržava pristupanje Ukrajine EU, optuživši ga da je "izabrao pogrešnu stranu istorije".

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

Vladimir Zelenski

Mađarska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Орбан: ЕУ се не спрема за рат, она је већ у рату

Svijet

Orban: EU se ne sprema za rat, ona je već u ratu

1 d

0
Додик: Поносан сам на пријатељство са Орбаном, Српска је уз Мађарску

Republika Srpska

Dodik: Ponosan sam na prijateljstvo sa Orbanom, Srpska je uz Mađarsku

1 d

10
"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

Svijet

"Ni za 100 godina nećemo dozvoliti Ukrajini da uđe u EU"

2 d

0
Орбан: Зеленски прешао границу

Svijet

Orban: Zelenski prešao granicu

2 d

0

Više iz rubrike

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

Svijet

Dodik: Pozvan sam na Molitveni doručak u Ameriku

4 h

0
Скијаш преминуо након судара са тинејџером

Svijet

Skijaš preminuo nakon sudara sa tinejdžerom

4 h

0
Оштра порука из АФД-а: Зеленски мора да плати надокнаду за уништавање "Сјеверног тока"

Svijet

Oštra poruka iz AFD-a: Zelenski mora da plati nadoknadu za uništavanje "Sjevernog toka"

5 h

0
Зеленски тврди: Руси су испалили на хиљаде ракета и дронова, ово су им циљеви

Svijet

Zelenski tvrdi: Rusi su ispalili na hiljade raketa i dronova, ovo su im ciljevi

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

28

"Ekonomist": Zapadne lidere čeka usamljena godina i samotan svijet

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner