"Ni za 100 godina nećemo dozvoliti Ukrajini da uđe u EU"

Izvor:

RT Balkan

23.01.2026

15:06

"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajina pokušava da utiče na ishod predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj jer zna da aktuelna vlada neće dozvoliti njeno pristupanje Evropskoj uniji, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban novinarima, komentarišući rezultate samita EU u Briselu.

Na tom sastanku Evropska komisija je podijelila mapu puta za pristupanje Ukrajine Uniji do 2027. godine.

"Mislim da u narednih sto godina neće biti parlamenta u Mađarskoj koji bi glasao za pristupanje Ukrajine EU", poručio je Orban.

"Ne želimo da oni uđu u EU"

"Ne želimo da oni uđu u EU", naglasio je premijer, dodajući da je upravo zato Kijev zainteresovan za pobedu opozicije i pokušava da se meša u unutrašnje poslove Budimpešte.

Zbog toga, očekuje intervenciju ukrajinskih službi i u predstojećem izbornom procesu.

"Moramo priznati da će Ukrajinci biti aktivni učesnici u (izbornoj) kampanji u Mađarskoj, jer je u njihovom suštinskom interesu da se promeni vlast u Mađarskoj. Nisam oduševljen time i borićemo se protiv toga", istakao je Orban.

"Slična situacija postojala i na prethodnim izborima"

Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto podsetio je da je slična situacija postojala i na prethodnim izborima.

"Tako je bilo pre četiri godine, kada su vodili kampanju za naše protivnike. To se ponovo dešava jer znaju da proukrajinska vlada može doći na vlast samo ako nas uklone", rekao je Sijarto u video-obraćanju.On je naveo da će na predstojećim izborima "mađarski građani moći da odluče da li žele mir ili rat i da li će dozvoliti predsedniku (Vladimiru) Zelenskom da uzme njihov novac radi podrške korumpiranom ukrajinskom režimu".

Izbori zakazani za 12. april

Parlamentarni izbori u Mađarskoj, nakon kojih će biti formirana nova vlada, zakazani su za 12. april.

Orbanova stranka Fides – Mađarski građanski savez i njen mlađi koalicioni partner, Hrišćansko-demokratska narodna stranka, takmiče se protiv opozicione partije Tisa (Poštovanje i sloboda).

Njen lider je bivši državni funkcioner Peter Mađar, koji uživa podršku rukovodstva EU i najveće frakcije u Evropskom parlamentu – Evropske narodne partije.

Ukrajina

Mađarska

Viktor Orban

