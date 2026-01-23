Oteli su više od 150 vjernika, sada traže neobičnu otkupninu

Nakon masovne otmice vjernika, otmičari su se javili porodicama sa neuobičajenim zahtjevom.

Naoružani muškarci koji su na severozapadu Nigerije oteli više od 150 vernika od porodica talaca traže otkupninu.

Napadači su u jednoj od najvećih masovnih otmica u Nigeriji u nedelju upali u tri crkve na području Kajurua i oteli 177 osoba. Njih 11 je uspjelo da pobegne.

Nigerijske bezbjednosne snage rasporedile su specijalne timove u potrazi za otmičarima, a vjeruje se da pripadaju odmetnutim grupama koje često sprovode otmice radi otkupnine.

Stanovnici su u razgovoru za Asošijeted pres rekli da su napadači kontaktirali porodice i zatražili 17 motocikala, čija se pojedinačna vrijednost procjenjuje na oko 1.000 dolara, odnosno ukupno oko 17.000 dolara, kako bi započeli pregovore o oslobađanju talaca.

„Rekli su da žele 17 motocikala i za sada nam nisu rekli da traže novac“, rekao je Ishaku Dan azumi, seoski poglavar mjesta Kurmin Vali.

Naoružane grupe u nigerijskim žarištima sukoba često se kreću motociklima kroz ogromna šumska područja koja koriste kao skrovišta, što im omogućava lakše izbjegavanje bezbjednosnih snaga.

Guverner savezne države Kaduna, Uba Sani, posjetio je pogođena područja u Kajuruu i rekao da država blisko sarađuje sa bezbednosnim snagama kako bi pronašla i spasila taoce.

Posljednjih mjeseci Nigerija se našla u fokusu američke vlade, koja je optužila nigerijske vlasti da ne štite hrišćane.

Te optužbe dovele su do diplomatskog zahlađenja odnosa između dvije zemlje, prenosi Dnevnik.hr.