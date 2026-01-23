Vlada Francuska preživjela prvo glasanje

Vlada Francuske preživjela je prvo glasanje Narodne skupštine o nepovjerenju u ovoj godini, javio je Rojters.

Nepovjerenje nije izglasano jer je 269 poslanika podržalo prijedlog stranke Nepokorena francuska, a za njegovo usvajanje bilo je potrebno najmanje 288 glasova.

Glasanje je predloženo zbog odluke Vlade da se probije dio budžeta za ovu godinu koji se odnosi na prihode, a da se Narodnoj skupštini ne da posljednja riječ o tome.