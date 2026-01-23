Vlada Francuska preživjela prvo glasanje

Izvor:
SRNA
23.01.2026
12:38
Vlada Francuske preživjela je prvo glasanje Narodne skupštine o nepovjerenju u ovoj godini, javio je Rojters.
Nepovjerenje nije izglasano jer je 269 poslanika podržalo prijedlog stranke Nepokorena francuska, a za njegovo usvajanje bilo je potrebno najmanje 288 glasova.
