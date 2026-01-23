Logo
Tramp povukao poziv Kanadi za Odbor za mir

23.01.2026

11:35

Доналд Трамп предсједник САД-а
Foto: Alex Brandon/Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp povukao je poziv Kanadi za ulazak u novoosnovani Odbor za mir. Ova iznenadna odluka uslijedila je neposredno nakon što je kanadski premijer Mark Karni na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu održao oštar govor usmjeren protiv trenutnog globalnog poretka.

U središtu spora našlo se Karnijevo obraćanje u kojem je naveo da velike sile sve češće koriste ekonomsku integraciju kao oružje, a carine kao sredstvo političkog pritiska.

Гранични прелаз Градишка

BiH

ETIAS za građane BiH: Od 2026. godine ulazak u EU košta 20 evra

Trump je žestoko reagovao na Karnijeve primjedbe, tvrdeći da Kanada "živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama" te da bi kanadski premijer trebao biti zahvalan na dosadašnjoj velikodušnosti Vašingtona.

U objavi na svojoj društvenoj mreži, direktno se obraćajući kanadskom premijeru, Tramp je napisao:

- Molim vas, neka ovo pismo posluži kao obavijest da Odbor za mir povlači svoj poziv vama u vezi s pridruživanjem Kanade onome što će biti najprestižniji Odbor lidera ikada okupljen. Zapamti to, Mark, sljedeći put kada budeš davao izjave."

Karni nije prisustvovao predstavljanju inicijative u Davosu, već je tog dana učestvovao na sastanku kanadske vlade u Kvebeku.

Moskva Kremlj

Svijet

Oglasio se Kremlj: Ovo je ključno

Tramp je, takođe, rekao da Kanada postoji zahvaljujući SAD, a Karni mu je na to odgovorio da Kanada postoji zahvaljujući samoj sebi.

U Davosu je juče potpisana osnivačka povelja Odbora za mir, čime je organizacija koju je formirao Donald Tramp, i čiji je predsedavajući, zvanično osnovana.

Uoči potpisivanja, predsednik SAD pohvalio se da je zahvaljujući njemu, svet mirnije mesto. "Svet je region i imaćemo mir u svetu", poručio je.

