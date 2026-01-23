Tramp povukao poziv Kanadi za Odbor za mir

Američki predsjednik Donald Tramp povukao je poziv Kanadi za ulazak u novoosnovani Odbor za mir. Ova iznenadna odluka uslijedila je neposredno nakon što je kanadski premijer Mark Karni na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu održao oštar govor usmjeren protiv trenutnog globalnog poretka.

U središtu spora našlo se Karnijevo obraćanje u kojem je naveo da velike sile sve češće koriste ekonomsku integraciju kao oružje, a carine kao sredstvo političkog pritiska.

Trump je žestoko reagovao na Karnijeve primjedbe, tvrdeći da Kanada "živi zahvaljujući Sjedinjenim Državama" te da bi kanadski premijer trebao biti zahvalan na dosadašnjoj velikodušnosti Vašingtona.

U objavi na svojoj društvenoj mreži, direktno se obraćajući kanadskom premijeru, Tramp je napisao:

- Molim vas, neka ovo pismo posluži kao obavijest da Odbor za mir povlači svoj poziv vama u vezi s pridruživanjem Kanade onome što će biti najprestižniji Odbor lidera ikada okupljen. Zapamti to, Mark, sljedeći put kada budeš davao izjave."

Karni nije prisustvovao predstavljanju inicijative u Davosu, već je tog dana učestvovao na sastanku kanadske vlade u Kvebeku.

Tramp je, takođe, rekao da Kanada postoji zahvaljujući SAD, a Karni mu je na to odgovorio da Kanada postoji zahvaljujući samoj sebi.

U Davosu je juče potpisana osnivačka povelja Odbora za mir, čime je organizacija koju je formirao Donald Tramp, i čiji je predsedavajući, zvanično osnovana.

Uoči potpisivanja, predsednik SAD pohvalio se da je zahvaljujući njemu, svet mirnije mesto. "Svet je region i imaćemo mir u svetu", poručio je.