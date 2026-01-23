Amerika napustila SZO, stručnjaci u strahu

Sjedinjene Američke Države su završile svoje povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo zdravlja i socijalnih usluga SAD (HHS), čime je okončan dugogodišnji cilj predsednika SAD Donalda Trampa.

Tramp je pokušao da napusti SZO tokom svog prvog mandata, a zatim je prvog dana svog drugog mandata, putem izvršne naredbe, dao obavještenje da će SAD napustiti tu organizaciju. Po zakonu, SAD moraju da daju SZO obavještenje godinu dana unaprijed i da plate sve neizmirene obaveze prije nego što se povuku.

SAD i dalje duguju SZO oko 260 miliona dolara, ali pravni stručnjaci kažu da je malo vjerovatno da će SAD platiti taj dug i da SZO ima vrlo malo mogućnosti za pravni pritisak.

"Kao pravno pitanje, potpuno je jasno da Sjedinjene Američke Države ne mogu zvanično da se povuku iz SZO ukoliko ne plate svoje neizmirene finansijske obaveze. Ali SZO nema ovlašćenja da primora SAD da plate ono što duguju", rekao je dr Lorens Gostin, stručnjak za globalno zdravstveno pravo i javno zdravlje sa Univerziteta Džordžtaun.

Zamrznuto finansiranje

SZO bi mogla da usvoji rezoluciju kojom bi se navelo da SAD ne mogu da se povuku dok ne plate dug, ali Gostin kaže da vjerovatno neće rizikovati dodatne tenzije, budući da je Tramp ionako vjerovatno riješen da se povuče, prenosi CNN.

HHS je u četvrtak saopštio da je svo finansiranje američke vlade namijenjeno SZO obustavljeno i da su svi zaposleni i ugovorni saradnici koji su bili raspoređeni ili integrisani u okviru te organizacije povučeni. Takođe je navedeno da su SAD prekinule zvanično učešće u komitetima koje sponzoriše SZO, rukovodećim tijelima, upravljačkim strukturama i tehničkim radnim grupama.

Ipak, HHS je ostavio otvorena vrata za određeni nastavak saradnje. Na pitanje da li će SAD učestvovati na predstojećem sastanku pod vođstvom SZO na kojem će se odlučivati o sastavu vakcina protiv gripa za narednu godinu, administracija je saopštila da su razgovori o tome još u toku.

Tokom razgovora sa novinarima u četvrtak, visoki zvaničnik administracije rekao je da Sjedinjene Države "nisu dobijale mnogo zauzvrat za vrijednost, za novac i za osoblje koje smo dali".

"Obećanje dato i obećanje ispunjeno", rekao je visoki zvaničnik administracije.

Zvaničnik je dodao da je SZO "postupala suprotno interesima SAD u zaštiti američke javnosti".

Iako su SAD bile najveći finansijer te organizacije, zvaničnik je naveo da nikada nije bilo američkog generalnog direktora SZO. HHS je saopštio da SZO nikada nije priznala ono što američka vlada smatra propustima tokom pandemije kovida-19. HHS navodi da je SZO odložila proglašenje globalne vanredne situacije u javnom zdravlju, što je svijet koštalo dragocjenih nedjelja dok se virus širio.

"Tokom tog perioda, rukovodstvo SZO je ponavljalo i hvalilo odgovor Kine, uprkos dokazima o ranom neprijavljivanju, prikrivanju informacija i kašnjenju u potvrđivanju prenosa sa čovjeka na čovjeka", navodi se u saopštenju agencije.

Planovi Amerike

HHS je takođe ukazao na oklijevanje SZO da prizna prenos virusa vazduhom i naveo da je umanjivala ideju da osobe bez simptoma mogu da šire infekciju.

"Ova odluka znači da zdravstvene politike naše zemlje više ne mogu biti ograničene neodgovornim stranim birokratama", rekao je zvaničnik HHS-a.

Uprkos razlazu, administracija tvrdi da će SAD nastaviti da budu globalni lider u oblasti zdravlja, prenosi "Telegraf".

Detalji nove strategije još nisu objavljeni, ali su zvaničnici rekli da će SAD nastaviti da sarađuju sa drugim zemljama u praćenju zaraznih bolesti i razmjeni podataka, kroz sporazume sa pojedinačnim državama, kao i kroz saradnju sa nevladinim organizacijama i vjerskim grupama.

Očekuje se da taj napor predvodi Globalni zdravstveni centar američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

"Procijenili smo sve praznine i potencijalne praznine. Uradili smo analize. Imamo planove. Nastavićemo da radimo kroz zemlje i ministarstva zdravlja kao što to činimo decenijama, i nastavićemo da razvijamo te odnose i koristimo ih na način koji je obostrano koristan", rekao je drugi visoki zvaničnik administracije.

Administracija je obećala "niz novih najava" u narednim mjesecima.

Neki stručnjaci su rekli da bi pokušaj upravljanja globalnim zdravljem kroz sporazume sa pojedinačnim državama stvorio fragmentisan sistem koji ne može da zamijeni ono što SZO radi.

"To ne omogućava isti nivo partnerstva i nadzora kao saradnja sa SZO", rekao je bivši zvaničnik CDC-a, koji je zatražio da ostane anoniman.

"Nema dovoljno sredstava da se sve to zamijeni", dodao je.

Potez bi mogao zaslijepiti svijet

Bivši zvaničnik je naveo da CDC ima osoblje u oko 60 zemalja, ali ne u svakoj zemlji, "što je razlog zbog kojeg je krovna struktura poput SZO važna".

Kritičari kažu da bi ovaj potez mogao da zaslijepi SAD i svijet za potencijalne biološke prijetnje.

"Povlačenje SAD iz Svjetske zdravstvene organizacije je kratkovido i pogrešno napuštanje naših globalnih zdravstvenih obaveza. Globalna saradnja i komunikacija su ključne da bismo zaštitili sopstvene građane, jer klice ne poštuju granice", rekao je u saopštenju dr Ronald Nahas, predsjednik Američkog društva za infektivne bolesti.

"Povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije je naučno neodgovorno. Ono ne prepoznaje osnovnu prirodnu istoriju zaraznih bolesti. Globalna saradnja nije luksuz; ona je biološka nužnost", dodao je Nahas.

Drugi su se složili sa tom ocjenom.

"Danas je dan kada je svjetsko javno zdravlje pretrpjelo tužan i ozbiljan udarac. Doživjećemo više smrtonosnih globalnih epidemija. One će se dogoditi zato što stručnjaci iz američke javnozdravstvene zajednice neće biti za stolom da predvode globalni odgovor. Te epidemije će se proširiti na SAD i nanijeti nam veliku štetu", rekao je dr Majkl Osterholm, direktor Centra za istraživanje i politiku zaraznih bolesti na Univerzitetu Minesota.

"Ovo je najpogubnija predsjednička odluka u mom životu", rekao je Gostin sa Džordžtauna dodajući da je to što SAD nema članstvo u SZO "duboko štetno po naše nacionalne interese i bezbjednost".

"Nećemo imati brz i potpun pristup epidemiološkim podacima, uzorcima virusa i podacima o genomskoj sekvenci za razvoj vakcina i terapija. I nećemo moći međunarodno da djelujemo kako bismo obuzdali ozbiljne zdravstvene prijetnje prije nego što stignu do naših obala. Kada sljedeća pandemija nastupi (a hoće), Sjedinjene Američke Države neće biti spremne i naš odgovor će biti spor i slab. To šteti svim Amerikancima", dodao je Gostin.

Na konferenciji za novinare prošlog proljeća, generalni direktor SZO dr Tedros Gebrejesus nazvao je povlačenje SAD "situacijom u kojoj svi gube".

"SAD gube, i ostatak svijeta, to sigurno znamo, gubi", rekao je on.