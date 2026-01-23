Žena se porodila u prevrnutom vozilu Hitne pomoći: Evo koliku odštetu je dobila

Stanovnica Orenburga, koja se porodila u ambulantnom vozilu koje se prevrnulo nakon saobraćajne nesreće, dobila je oko 3.300 evra odštete, saopštio je ruski sud.

Nesreća se dogodila prošlog februara kada vozilo Hitne pomoći, koje je prevozilo trudnicu na porođaj sa uključenim svjetlima i sirenom, nije dobilo prednost na putu, navodi danas agencija RIA Novosti.

Društvo Jača zima povećala potražnju za peletom

Drugi vozač nije ustupio prolaz, što je dovelo do sudara i prevrtanja ambulantnog vozila.

Trudnica se, zbog vanrednih okolnosti, porodila u vozilu nakon nesreće.

Ona je zahtijevala 9.000 evra nadoknade za štetu.

Sud je odlučio da djelimično zadovolji tužbeni zahtjev, dosudivši oko 3.300 evra odštete, kao i 220 evra na ime sudskih troškova.

Hronika Blagajnica godinama uzimala pare od penzija: Milione stavila u džep

Odgovornost su podijelili vozač i služba Hitne pomoći.