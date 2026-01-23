Nesvakidašnja nezgoda u Bijeljini: Šleper se zabio u zgradu preduzeća

U selu Ljeskovac kod Bijeljine šleper je jutros, 23. januara, udario u upravnu zgradu preduzeća.

Kako je potvrđeno za portal InfoBijeljina, na terenu je ekipa Hitne pomoći, a prema nezvaničnim saznanjima, nema povrijeđenih lica.

Pretpostavlja se da je uzrok nezgode klizav kolovoz.

Podsjetimo, putevi su jutros klizavi i zaleđeni na širem području Semberije. Sitna kiša koja je počela sinoć da pada, napravila je veliki prblem za pješake i vozače u Bijeljini.

Prema nezvaničnim informacijama, zabilježeno je još nekoliko saobraćajnih nezgoda na području grada.