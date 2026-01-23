Nesvakidašnja nezgoda u Bijeljini: Šleper se zabio u zgradu preduzeća

Izvor:
InfoBijeljina
23.01.2026
10:31
Komentari:0
U selu Ljeskovac kod Bijeljine šleper je jutros, 23. januara, udario u upravnu zgradu preduzeća.
Kako je potvrđeno za portal InfoBijeljina, na terenu je ekipa Hitne pomoći, a prema nezvaničnim saznanjima, nema povrijeđenih lica.
Pretpostavlja se da je uzrok nezgode klizav kolovoz.
Podsjetimo, putevi su jutros klizavi i zaleđeni na širem području Semberije. Sitna kiša koja je počela sinoć da pada, napravila je veliki prblem za pješake i vozače u Bijeljini.
Prema nezvaničnim informacijama, zabilježeno je još nekoliko saobraćajnih nezgoda na području grada.
